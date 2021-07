Gael Monfils si Elina Svitolina se casatoresc de pe o zi pe alta! "Ultima postare ca domnisoara Svitolina" O noua fotografie incendiara publicata de ucrainceanca pe Instagram

Elina Svitolina si Gael Monfils se vor casatori vineri, in data de 16 iulie.

Elina Svitolina si Gael Monfils au anuntat ca data de 15 iulie va fi ultima zi petrecuta de cei doi in postura de logodnici. Tenismenul francez in varsta de 34 de ani a fost nerabdator sa faca anuntul de la prima ora a diminetii, strangand mii de aprecieri pe Twitter.

Monfils si Svitolina nu au facut inca niciun anunt cu privire la locul desfasurarii nuntii ori cati invitati vor avea la acest eveniment.

"Ultima postare publicata ca domnisoara Svitolina," a scris Elina Svitolina, viitoare doamna Monfils pe Instagram, in descrierea unei imagini care o surprinde in costum de baie, la plaja in Monte Carlo.

Este a doua oara in aceasta saptamana cand Elina Svitolina a facut furori pe retelele sociale prin fotografiile publicate de la plaja din Monte Carlo, prima data sportiva din Ucraina strangand peste 80,000 de aprecieri.

Atat Gael Monfils, cat si Elina Svitolina au fost eliminati in turul 2 al editiei 2021 a turneului de la Wimbledon.