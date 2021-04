Bani cat sa traiesti o viata de om?! Cat a costat, de fapt, inelul de logodna cu care Gael Monfils a cerut-o de sotie pe Elina Svitolina

Elina Svitolina a acceptat cererea de casatorie a lui Gael Monfils.

Gael Monfils si Elina Svitolina s-au logodit sambata, 3 aprilie si au anuntat vestea cea mare pe retelele de socializare, strangand peste 120,000 de aprecieri pe Instagram.

Inelul de logodna a fost principalul subiect de discutie, acesta fiind produs de compania Graff si avand un diamant de 5,5 carate. Unele surse ucrainene estimeaza pretul inelului la 700,000 de euro, noteaza Tenisite, insa website-ul oficial al Graff indica un pret de sub 10,000 de euro.

"A spus DA !!! doamna Monfils!" a scris, incantat, Gael Monfils pe Instagram, in descrierea unei fotografii sugestive, care il arata in fundalul mainii Elinei Svitolina pe care se regaseste inelul de logodna, deja devenit celebru in urma numeroaselor comentarii de pe Instagram.

Pana in prezent, Gael Monfils a castigat $19,366,771 din tenis, iar Elina Svitolina, $20,131,621.