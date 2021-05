Roger Federer a comis-o! Elvetianul l-a lovit cu o minge pe Gael Monfils intr-o zona interzisa, sub ochii Elinei Svitolina: reactia jucatoarei din Ucraina

Roger Federer si Elina Svitolina au complotat cu succes o farsa impotriva francezului Gael Monfils.

Roger Federer a jucat doar trei meciuri oficiale in acest an, din care a pierdut doua, iar forma sa de moment, afectata de perioada lunga in care a stat departe de terenurile de tenis ii cauzeaza probleme (distractive) pana si in timpul liber. Tenismenul elvetian a trecut printr-o patanie amuzanta, alaturi de proaspat logoditii Gael Monfils si Elina Svitolina.

Cel mai titrat tenismen din toate timpurile a fost rugat de Elina Svitolina sa incerce un truc necesitand precizie, care presupunea ca Roger Federer sa loveasca trei mingi inspre peretele unde se afla Gael Monfils, fara a-l lovi pe logodnicul jucatoarei din Ucraina. Lucrurile au luat o turnura amuzanta, Federer ratand intentionat primele mingi, dupa care l-a lovit pe jucatorul francez intr-o zona sensibila, provocandu-i durere.

Surprinsi de situatie, Elina Svitolina si Roger Federer au izbucnit intr-o criza de ras, intorcandu-se la camera si spunand: "Nu incercati asta acasa! Asta e din culise, nu se pune," au spus cei doi, pe fundal vazandu-se Gael Monfils, victima acestei glume, trecand printr-un moment inconfortabil din punct de vedere fizic.

Roger Federer participa la al doilea Roland Garros in ultimii 6 ani



Roger Federer va participa in acest an la Roland Garros; va fi a doua participare a jucatorului din Elvetia la Paris in ultimii 6 ani. In perioada 2016-2020, Federer a bifat o singura participare, in 2019, cand a ajuns pana in semifinale. Cu toate acestea, Roger este sceptic cu privire la sansele de a castiga turneul: "Sunt realist, stiu ca nu voi castiga Roland Garros. Toata strategia mea se bazeaza pe sezonul de iarba si pentru restul stagiunii. Am spus-o de multe ori, pentru mine sezonul incepe o data cu turneele de iarba," a spus Roger Federer, noteaza We Are Tennis, potrivit Tennis World USA.

In pregatirea Grand Slam-ului parizian, Federer a jucat un singur meci pe zgura in acest an, pe care l-a pierdut la Geneva, in trei seturi, in favoarea spaniolului Pablo Andujar-Alba, scor 4-6, 6-4, 4-6.