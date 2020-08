"OH NANANA!" Dansul DE INFARCT cu care Elina Svitolina i-a taiat respiratia lui Gael Monfils. Unde isi fac de cap cei doi "porumbei"

Elina Svitolina si Gael Monfils profita de pauza competitionala cauzata de pandemie si se afla intr-o vacanta prelungita.

Unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea tenisului se bucura de apa si de soare in Marea Mediterana, mai intai pe Riviera franceza, iar in ultimele zile in insula italiana Corsica.

Jucatoarea ucraineana in varsta de 25 de ani are o activitate intensa pe Instagram, astfel ca a impartasit cu admiratorii cateva dintre cele mai frumoase fotografii. De departe cea mai admirata postare a fost insa un filmulet in care Elina isi testeaza calitatile de dansatoare.

Pe ritmul intens al cunoscutei melodii "Oh nanana", Svitolina si-a unduit soldurile intr-un mod extrem de provocator, filmata cel mai probabil chiar de iubitul Gael Monfils (33 de ani).