Seful Federatiei de tenis cu piciorul din Franta e roman: "Nu stiau ce se intampla, ce cauta mingea de fotbal pe terenul de tenis"

Halep e invitata sa joace tenis cu piciorul.

Gabriel s-a stabilit in Franta inainte de Revolutie, cand avea doar 7 ani. Acolo i-a invatat pe francezi jocul copilariei, tenis cu piciorul.

"Am inceput noi sa jucam intre noi si francezii erau foarte suprinsi. Nu stiau ce se intampla. O minge de fotbal pe un teren de tenis" spune Gabriel Marinescu.

Gabriel e sef la federatia din Franta. Ii place si tenisul si va fi in tribune la meciul de FedCup dintre Romania si Franta. O provoaca pe Halep.

"Simona Halep ca am vazut pe net ca are aptitudini cu mingea de fotbal si chiar am vazut o filmare unde joaca tenis de picior" mai spune Gabriel.