FRANTA - ROMANIA FED CUP | Cu cine joaca Simona Halep in primul meci din semifinala! Surpriza mare a Frantei

Romania lupta pentru un loc in finala FED Cup cu Franta in acest weekend.

S-au stabilit meciurile de sambata din semifinala FED Cup de la Rouen. Simona Halep este numarul 1 in echipa Romaniei, in timp ce Mihaela Buzarnescu este numarul 2. Franta a ales-o pe Kristina Mladenovic ca numar 1 si pe Caroline Garcia ca numar 2

Ordinea meciurilor de sambata va fi:

15.00 Kristina Mladenovic - Simona Halep

Caroline Garcia - Mihaela Buzarnescu

La meciul de dublu care va avea loc duminica, perechile anuntate sunt: Garcia - Mladenovic si Begu - Niculescu.

Sâmbătă, 20 aprilie: ???????? Kristina Mladenovic vs. Simona Halep ????????

???????? Caroline Garcia vs. Mihaela Buzărnescu ???????? Duminică, 21 aprilie: ???????? Caroline Garcia vs. Simona Halep ????????

???????? Kristina Mladenovic vs. Mihaela Buzărnescu ????????

???????? Garcia/Mladenovic vs. Begu/Niculescu ???????? pic.twitter.com/a9gHF4BceI — IRINA ALDEA (@Irinaldea) April 19, 2019

"In primul rand jucam in sala si mingea merge altfel, dar terenul imi place mult, mie mi se pare asemanator cu cel de la Madrid. Este o zgura un pic mai tare dar totodata este multa zgura pe teren si simti mingea bine. imi place, dar nu as vrea sa compar terenul de la Roland Garros cu terenul acesta. E diferit din punctul meu de vedere dar amandoua sunt foarte bune" a spus Simona Halep in conferinta de presa de miercuri.

Componenta loturilor

Romania este reprezentanta la FED Cup de Simona Halep (locul 2 WTA), Mihaela Buzarnescu (30 WTA), Irina Begu (83 WTA), Monica Niculescu (132 WTA), Raluca Olaru (34 WTA la dublu). Pentru Franta vor juca: Caroline Garcia (21 WTA), Pauline Parmentier (53 WTA), Alize Cornet (55 WTA), Kristina Mladenovic (66 WTA), Fiona Ferro (92 WTA)

Franta - Romania, semifinala FED Cup

Romania infrunta Franta pentru a doua oara in Fed Cup. Primul meci s-a disputat in 1976, cand romancele Virginia Ruzici si Florenta Mihai s-au impus cu 3-0 in finala turneului de consolare al competitiei gazduite de Philadelphia (SUA).

in Fed Cup, Franta a participat pentru prima oara in anul 1963 si are un palmares de 92 victorii si 59 de infrangeri. Franta a castigat titlul in 1997 si 2003, iar in 2004, 2005 si 2016 a fost finalista. Franta ocupa locul 4 in clasamentul mondial, cu 12.995 puncte.

Romania a participat prima oara in Fed Cup in anul 1973 si are un palmares de 79 victorii si 55 infrangeri. Romania a mai jucat o semifinala in 1973, la Bad Homburg (ex-RFG) dupa ce a invins Brazilia (3-0), Suedia (2-1) si Marea Britanie (2-1) in sferturi. in semifinale, Virginia Ruzici, Mariana Simionescu si Judith Gohn au pierdut cu 1-2 in fata Africii de Sud. in clasamentul ITF, Romania ocupa locul 5, cel mai bun din istoria sa, cu 8.912,5 puncte.