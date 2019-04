Franta - Romania, FED Cup | Halep a trecut la artileria grea! Cum se antreneaza Simona pentru a le distruge pe frantuzoaice

Halep poate cere orice daca Romania castiga Fed Cup. Semifinala cu Franta va fi saptamana viitoare.

Halep a intrat in sala de forta inainte sa se bata cu frantuzoaicele in semifinale, la Fed Cup. Finala ar putea avea loc la capatul lumii, in Australia.

George Cosac spune ca fetele ar putea primi un avion privat cu care sa se intoarca la Bucuresti. "Sunt convins ca sunt destui admiratori ca vor contribui, asa cum au contribuit cu un leu la Ateneu", spune presedintele de la FRT.

"Astept cu nerabdare sa mergem la Fed Cup! Imi doresc foarte mult sa castigam, este obiectivul principal pentru mine", a spus Simona Halep.

Adunarea Generala nu a rezolvat problemele de la federatie. Au fost prea putini membri.

Federatia de tenis n-a mai primit bani de la minister de un an si jumatate.

Cosac a dezvaluit ca a pierdut aproape 2 milioane.