Cahill, din nou alaturi de Simona Halep! Antrenorul australian vine in Romania

Antrenorul Darren Cahill se va intalni cu Halep la Cluj-Napoca.

Darren Cahill va participa, la mijlocul lunii iunie, la un festival sportiv desfasurat la Cluj-Napoca, unde va tine un masterclass despre tenis si se va intalni cu publicul si cu presa in cadrul unei conferinte si a unor evenimente de popularizare a sportului. De asemenea, antrenorul australian va participa si la meciul demonstrativ sustinut de dublul Simona Halep - Marius Copil impotriva italienilor Flavia Phennetta si Fabio Fognini.

Halep si Cahill au colaborat intre 2015 si 2018, perioada in care tenismena a castigat 8 turnee importante (Indian Wells, Madrid x2, Bucuresti, Montreal x2, Shenzhen si Roland Garros) si a adunat 64 de saptamani in fruntea tenisului feminin mondial, fiind pe locul 10 in topul all-time la acest capitol. Cahill este unul dintre cei mai apreciati antrenori de tenis din lume, el antrenandu-i de-a lungul carierei pe Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Andy Murray, Ana Ivanovici, Fernando Verdasco, Daniela Hantuchova si Sorana Carstea, fiind descoperitor de talente in cadrul programului Adidas si fost antrenor al echipei australiene de Cupa Davis (2007-2009).

A doua editie a Sports Festival are loc intre 13-16 iunie 2019 si aduce la Cluj-Napoca nume mari ale tenisului mondial alaturi de cel mai indragit sportiv al Romaniei - Simona Halep, Marius Copil, Flavia Pennetta si Fabio Fognini. Acesta se vrea o experienta unica de festival, un mix intre sport, divertisment, educatie, competitie si distractie, dorindu-se cresterea apetitul oamenilor pentru sport si pentru valori ca disciplina, spirit de echipa, atitudine de castigator, rezultate pe termen lung, bucuria jocului, atitudine fair-play. Timp de 4 zile, 30 de sporturi sunt expuse in fata publicului pentru a le descoperi, a participa la competitii sportive sau pentru a se bucura de sport de calitate in demonstratii oferite de campioni mondiali.