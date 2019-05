Statistica ii da fiori Simonei Halep inainte de Roland Garros! Nu prinde TOP 5 la un capitol extrem de important

In mai putin de o saptamana va incepe cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros.

Cei de la WTA Insider au realizat cateva clasamente pentru a surprinde cu adevarat forma jucatoarelor inaintea celui mai mare turneu desfasurat pe zgura, Openul francez, programat in perioada 26 mai – 9 iunie. Simona Halep este campioana en-titre si are de aparat 2000 de puncte, asta deoarece anul trecut a reusit sa faca pasul cel mare si sa cucereasca marele trofeu la Roland Garros, dupa o finala de poveste disputata cu americanca Sloane Stephens.

Romanca in varsta de 27 de ani ocupa in prezent locul 3 WTA, pozitie care a determinat si numarul capului de serie pe care-l va prelua la inceputul competitiei. Primele doua favorite sunt Naomi Osaka, liderul mondial din WTA, si Karolina Pliskova, campioana de la Roma. Simona a disputat la Paris trei finale: in 2014 (cu Sharapova), in 2017 (cu Ostapenko) si in 2018 (cu Stephens), iar cifrele ei la acest turneu sunt cu adevarat impresionante, insa statisticile intocmite de WTA Insider indica anumite aspect mai slabe ale romancei, aspecte ce tin doar de evolutiile din acest sezon competitional.

Simona Halep nu prinde Top 5 la capitolul victoriilor obtinute anul acesta la general si pe zgura

Intr-o ierarhie care surprinde numarul victoriilor obtinute in acest an pe toate suprafetele, Kvitova este prima, cu 28 de succese, pe locul doi fiind Pliskova, cu 27, iar pe locul trei este Bencic, cu 26. Pe pozitia a patra este Bertens, la egalitate cu Bencic, iar pe cinci se afla Barty, cu 24 de succese. Simona se claseaza de abia pe locul 6, cu 23 de succese si 8 infrangeri. Top 10 este completat de Marketa Vondrousova (22-6), Bianca Andreescu (20-4), Johanna Konta (20-8) si Naomi Osaka (19-5).

Intr-un alt clasament, intocmit pe baza victoriilor obtinute strict pe zgura, Simona Halep se claseaza de abia pe locul al 10-lea. Pe prima pozitie se afla Kiki Bertens, cu 12 victorii si 3 infrangeri, pe locul 2 Maria Sakkari, cu 12 victorii si 4 infrangeri, pe locul trei Petra Martic, cu 11 victorii si 2 infrangeri, pe locul 4 Johanna Konta, cu 10 victorii si 3 infrangeri, iar pe locul 5 Marketa Vondrousova, cu 9 victorii si 2 infrangeri. Top 10 este completat de Belinda Bencic (9-5), Petra Kvitova (8-2), Monica Puig (7-1) si Naomi Osaka (7-2).