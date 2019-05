Simona Halep, Roland Garros | Cat costa echipamentul complet pe care Simona Halep il va purta la Roland Garros

Al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros 2019, va lua startul in mai putin de o saptamana.

Simona Halep, campioana en-titre, va fi la editia din acest an cap de serie numarul trei si nu se va afla in cursa pentru a deveni lider mondial la finalul acestei competitii. Openul francez se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie. Anul trecut, Simona a invins-o in marea final ape americanca Sloane Stephens. Ea a mai disputat alte doua finale la Paris, in 2014, cu Maria Sharapova, si in 2017 cu Jelena Ostapenko.

Romanca in varsta de 27 de ani si-a prezentat de curand echipamentul pe care-l va imbraca la Roland Garros, o tinuta Nike ce a reusit sa trezeasca o multime de controverse pe retelele de socializare. Americanii au ales sa foloseasca la linia vestimentara de anul acesta elemente florale si insect, fapt care a fost primit cu mult entuziasm de catre jucatorii care sunt sponsorizati de Nike.

Exceptie nu face nici Simona Halep. "Anul trecut la Paris am invatat ca poti sa visezi mult si sa-ti transformi visul in realitate. Acum ma intorc cu visuri si mai mari. Urmariti calatoria mea cat ma pregatesc pentru revenire. Continua sa lupti", a scris constanteanca pe contul personal de Instagram.

Cat costa sa te imbraci ca Simona Halep la Roland Garros 2019



Fara indoiala una dintre cele mai controversate linii vestimentare, seria Nike a surprins pe toata lumea, iar fanii sportului alb sunt tot mai nerabdatori sa-si vada favoritele si favoritii in actiune in noile echipamente Nike.

Pentru doritori, americanii au scos deja la vanzare pisele vestimentare. Maioul pe care sunt imprimate albine, atat pe negru, cat si pe alb (pentru zilele caniculare, daca este cazul), costa 49,50 de euro, in timp ce fusta cu elemente florale costa 45,30 de euro. Jucatorii si jucatoarele sponsorizati de Nike vor primi din partea colosului american si un hanorac cu elemente florale, hanorac a carui valoare se ridica la 75,55 de euro. Cea mai scumpa piesa din echipament raman, evident, pantofii sport. Incaltarile Nike Air Zoom Zero Clay Black/White Women's Shoe costa 90,67 de euro.

