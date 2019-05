Justine Henin a vorbit despre sansele Simonei Halep la Roland Garros: "Cred ca are un mare avantaj" De unde vine marele pericol

Pe 26 mai ia startul cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Marea finala a competitiei va avea loc pe 9 iunie.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, va fi in acest an la Paris cap de serie numarul 3. Ea este de departe principala favorita la castigarea unui nou titlu in Franta. Bookmakerii si specialistii in tenis sunt convinsi ca romanca va avea din nou un parcurs foarte bun la Openul francez.

Printre cei care cred in jocul Simonei Halep pe zgura pariziana se afla si idolul romancei, belgianca Justine Henin, castigatoare a sapte titluri de Grand Slam. Fosta legendara jucatoare de tenis este de parere ca Simona pleaca la Paris din pole-position, ea fiind in primul rand avantajata de suprafata de joc, o zgura rapida.

Justine Henin are incredere in Simona Halep la Roland Garros 2019

"Abia astept sa o vad pe Simona Halep. Cred cu tarie ca are un mare avantaj in fata rivalelor prin faptul ca este capabila sa profite de faptul ca se joaca pe zgura. Este foarte puternica din punct de vedere fizic si are toate calitiatile", a declarat Henin pentru SportStar.

Fosta jucatoare de tenis, acum in varsta de 36 de ani, a mai spus, de asemenea, ca liderul mondial din WTA, nipona Naomi Osaka, porneste cu sansa a doua, asta datorita mentalului foarte bun pe care il are. Favorite mai sunt si Kiki Bertens, campioana de la Madrid, Karolina Pliskova, campioana de la Roma, si chair Petra Kvitova, campioana la Stuttgart.

Simona Halep are de aparat la Paris 2000 de puncte in clasamentul WTA. E ava fi cap de serie numarul trei, dupa Osaka si Pliskova. Meciurile de pe tabloul principal vor incepe duminica, pe 26 mai. In afara de Simona, direct pe tabloul principal au mai fost acceptate Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Irina Begu.