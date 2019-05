Simona Halep, OUT din lupta pentru locul 1 WTA la Roland Garros: nu mai are nicio sansa! Sase jucatoare se bat pentru prima pozitie

Simona Halep, lider mondial pentru 64 de saptamani, actualmente pe locul 3 WTA, a iesit din cursa pentru cea mai inalta pozitie in clasamentul WTA.

Jucatoarea noastra a avut oportunitatea de a-si recapata locul 1 WTA atat la Madrid, cat si la Roma, insa de fiecare data a ratat aceasta sansa, iar urmarile vor fi simtite de abia la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, acolo unde Simona va fi al treilea cap de serie, dupa Osaka si Pliskova.

Romanca in varsta de 27 de ani are de aparat la Paris nu mai putin de 2000 de puncte de pe urma titlului cucerit la editia din 2018, insa jocul ei s-a dovedit a fi la un nivel foarte bun la turneul patronat de Ion Tiriac, fapt pentru care exista sperante reale cu referire la pastrarea titlului. De asemenea, Simona Halep este favorite bookmakerilor si a specialistilor, jucatoare ca Osaka, Kvitova sau Bertens trecand in plan secund la Roland Garros.

Simona Halep, OUT din cursa pentru locul 1 WTA

La Roland Garros, indiferent de ce s-ar intampla, chiar daca Simona reuseste sa isi apere titlul, ea nu poate reveni pe prima pozitie in clasamentul WTA in niciun scenariu. In aceasta intrecere, la Paris, se vor afla sase jucatoare: Naomi Osaka (130 de puncte de aparat la RG), Karolina Pliskova, campioana de la Roma (130 de puncte de aparat), Kiki Bertens, campioana de la Madrid (130 de puncte de aparat), Petra Kvitova (130 de puncte de aparat), Angelique Kerber (430 de puncte de aparat) si Ashleigh Barty (70 de puncte de aparat).

Cele mai slabe sanse de a deveni lider mondial la finalul Openului francez le are australianca Barty. Desi are putine puncte de aparat, ea trebuie sa ajunga pana cel putin sferturi de finala la turneul de la Strasburg, desfasurat in aceasta saptamana. Naomi Osaka porneste din nou ca mare favorite in aceasta cursa, mai ales ca in sezonul de zgura nu a reusit performante notabile in 2018. Bertens, Pliskova si Kvitova sunt principalele adversare in aceasta cursa, asta pentru ca suprafata le avantajeaza pe toate trei.

Pentru a o detrona pe Osaka, fiecare dintre ele trebuie sa ajunga cel putin in finala turneului si, in functie de ce fac si celelalte competitoare la Paris, unele dintre ele trebuie sa castige neaparat titlul pentru a face pasul spre prima pozitie in clasamentul WTA.