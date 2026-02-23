Un an care a început promițător pentru Florinel Coman (27 de ani), cu două goluri în primele sale trei apariții la Al-Gharafa, e pe cale să se încheie cu o plecare de la această echipă, în vară.

Asta pentru că, de la mijlocul lunii ianuarie, s-a ales praful de formația care a încheiat 2025 pe primul loc, în Qatar Stars League. De atunci, „leoparzii“ au devenit ciuca bătăilor: șapte înfrângeri în ultimele opt partide, în toate competițiile. Pe fondul acestei prăbușiri, Al-Gharafa a căzut pe 3 în campionat și a părăsit Champions League.

În acest moment, Amir Cup 2026, a doua competiție ca importanță pe plan local, e singura în care Al-Gharafa mai are șanse reale la câștigarea trofeului. Aici, Coman și colegii săi au ajuns, în sferturi. Problema e că, la ce se întâmplă la Al-Gharafa, nimeni nu prea mai are chef de restul partidelor din acest sezon!

Presa din Qatar anunță: „Străinii de la Al-Gharafa își fac bagajele“

Ultima picătură care a umplut paharul răbdării conducerii a fost înfrângerea de ieri, cu Al-Shamal, în campionat. În această partidă, pierdută cu 0-1, Coman a avut o evoluție foarte slabă, încă una, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cum eșecul cu Al-Shamal a cam „ucis“ șansele la titlu, la Al-Gharafa s-a făcut o ședință de la care presa locală a venit cu relatări, în urma cu câteva ore.

„Înfrângerea de duminică a adâncit criza, la Al-Gharafa. În acest moment, cei de la club sunt convinși că acest sezon nu prea mai poate fi salvat. Atmosfera din cadrul lotului s-a stricat total. Jucătorii sunt demoralizați, frustrați, cu gândul la plecare. Mai ales străinii din cadrul lotului, care știu că zilele lor, la Al-Gharafa, sunt numărate. Cea mai mare provocare pentru antrenorul Pedro Martins e refacerea jucătorilor din punct de vedere mental. E nevoie ca jucătorii să-și recâștige entuziasmul, măcar într-o încercare de a câștiga Amir Cup, ultimul obiectiv realist pentru Al-Gharafa, în acest sezon“, a notat presa din Qatar.

Coman, finalul șederii la Al-Gharafa e iminent

Ziariștii de aici au notat, de asemenea, că singurul stranier cu șanse de a continua, la Al-Gharafa, e tunisianul Yacine Brahimi. În rest, în vară, urmează o remaniere masivă a lotului care îl va afecta și pe Coman.

În cazul în care nu vor găsi o echipă interesată de transferul românului, arabii îl vor pune pe liber. Caz în care Florinel poate reveni, la FCSB, unde a avut cea mai bună perioadă din cariera sa, înainte de transferul său de 6 milioane de dolari, la Al-Gharafa, în vara anului 2024.