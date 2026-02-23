Antrenorul lui Bodo/Glimt a venit cu replica pentru Interul lui Chivu: "Manchester City nici măcar n-a menționat asta"

Antrenorul lui Bodo/Glimt a venit cu replica pentru Interul lui Chivu: "Manchester City nici măcar n-a menționat asta" Liga Campionilor
Inter Milano - Bodo/Glimt, returul din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, se joacă marți, de la ora 22:00, pe Stadio Giuseppe Meazza.

Inter MilanoBodo/GlimtChampions LeagueKjetil Knutsen
După 1-3 în turul din Norvegia, Interul lui Cristi Chivu speră că va putea întoarce soarta calificării pe teren propriu, chiar și fără Lautaro Martinez, accidentat la duelul tur.

Antrenorul lui Bodo/Glimt, sătul de discuțiile privind terenul din Norvegia

Cei de la Inter s-au plâns de gazonul sintetic din Norvegia, punând inclusiv accidentarea lui Lautaro Martinez pe seama acestui motiv. Kjetil Knutsen (57 de ani), antrenorul lui Bodo/Glimt, a venit cu replica la conferința de presă premergătoare returului.

"Nu pot să fac eu nimic în legătură cu gazonul. Noi trebuie să ne concentrăm doar la lucrurile pe care le putem controla. Manchester City nici măcar nu a menționat gazonul când am jucat contra lor.

De asemenea, nici noi nu suntem obișnuiți cu gazonul de pe San Siro. Prefer să mă concentrez însă pe alte lucruri. Nu mi se pare inteligent să vorbim despre lucruri care nu țin de fotbal, iar ce fac ceilalți nu mă interesează", a spus Knutsen.

Antrenorul lui Bodo/Glimt a spus și cum plănuiește să abordeze returul din Italia, care pleacă de la 3-1 pentru formația norvegiană: "Nu vom putea numai să ne apărăm. Trebuie să uităm meciul tur și să ne gândim că este 0-0. Întreaga echipă va trebuie să se apere și întreaga echipă va trebui să atace"

Bodo/Glimt, echipa care a răpus granzii din Champions League

Bodo/Glimt a început modest faza principală din Champions League, dar a obținut calificarea în play-off-ul pentru optimi după rezultatele fabuloase din ultimele runde: 2-2 pe terenul lui Dortmund, 3-1 contra lui Manchester City, acasă, și 2-1 pe terenul lui Atletic Madrid.

Campioana Norvegiei a obținut locul 23 și s-a calificat în play-off-ul pentru optimi, unde a fost repartizată contra lui Inter.

