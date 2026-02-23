Antrenorul lui Bodo/Glimt a venit cu replica pentru Interul lui Chivu: "Manchester City nici măcar n-a menționat asta"

După 1-3 în turul din Norvegia, Interul lui Cristi Chivu speră că va putea întoarce soarta calificării pe teren propriu, chiar și fără Lautaro Martinez, accidentat la duelul tur.

Antrenorul lui Bodo/Glimt, sătul de discuțiile privind terenul din Norvegia

Cei de la Inter s-au plâns de gazonul sintetic din Norvegia, punând inclusiv accidentarea lui Lautaro Martinez pe seama acestui motiv. Kjetil Knutsen (57 de ani), antrenorul lui Bodo/Glimt, a venit cu replica la conferința de presă premergătoare returului.

"Nu pot să fac eu nimic în legătură cu gazonul. Noi trebuie să ne concentrăm doar la lucrurile pe care le putem controla. Manchester City nici măcar nu a menționat gazonul când am jucat contra lor.

De asemenea, nici noi nu suntem obișnuiți cu gazonul de pe San Siro. Prefer să mă concentrez însă pe alte lucruri. Nu mi se pare inteligent să vorbim despre lucruri care nu țin de fotbal, iar ce fac ceilalți nu mă interesează", a spus Knutsen.

Antrenorul lui Bodo/Glimt a spus și cum plănuiește să abordeze returul din Italia, care pleacă de la 3-1 pentru formația norvegiană: "Nu vom putea numai să ne apărăm. Trebuie să uităm meciul tur și să ne gândim că este 0-0. Întreaga echipă va trebuie să se apere și întreaga echipă va trebui să atace".