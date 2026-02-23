Antrenorul român a luat parte luni seară la conferința de presă premergătoare returului de pe San Siro cu Bodo/Glimt.

Cristi Chivu, replică pentru un jurnalist norvegian: ”Tu nu ne respecți!”

Un reporter norvegian care a luat parte la conferința de presă l-a întrebat râzând pe antrenorul român dacă ar trebui să îi fie rușine în cazul în care Inter va fi eliminată din Champions League de către Bodo/Glimt.

Întrebarea jurnalistului l-a deranjat pe Cristi Chivu, care a oferit un răspuns categoric și l-a pus la punct pe reporter.

”Mai și râzi! Felicitări! Nimic nu este rușinos în fotbal. În fotbal, există munca unui club și a unei echipe, iar noi trebuie să acceptăm și să ne respectăm adversarul. Tu nu ne respecți când spui că ar trebui să ne fie rușine că am pierdut împotriva unei astfel de echipe, dintr-un oraș cu 50.000 de locuitori.

Avem un mare respect pentru ceea ce a realizat Bodo împotriva noastră, dar și la Madrid și împotriva lui City și Dortmund. Ne respectăm adversarii și îi felicităm pentru lucrurile bune pe care le-au construit în ultima perioadă.

Când ai idei clare, poți construi ceva frumos. Nu ne este rușine, pentru că am încercat să fim cea mai bună versiune a noastră săptămâna trecută. Ei au fost mai buni decât noi și i-am felicitat”, a fost răspunsul lui Chivu.

Inter – Bodo/Glimt este programat marți, de la ora 22:00, și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

În meciul tur, norvegienii au deschis scorul după 20 de minute prin Fet, dar echipa lui Cristi Chivu a restabilit egalitatea prin Pio Esposito zece minute mai târziu. Bodo/Glimt a tranșat victoria în actul secund, când echipa lui Kjetil Knutsen a marcat de două ori în trei minute, mai întâi prin Hauge (min. 61), iar mai apoi prin Hogh (min. 64).