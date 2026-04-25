Simona Halep se implică în dezvoltarea tenisului din Republica Moldova.
Singurul număr 1 WTA pe care l-a dat România vreodată va juca, în 23 mai 2026, un meci demonstrativ la Chișinău tocmai în compania campionului US Open 2009, argentinianul Juan Martin del Potro.
Simona Halep va juca alături de Juan Martin del Potro, în proba de dublu mixt
Cu treizeci de centimetri mai înalt decât Simona Halep, sudamericanul va sosi în capitala Moldovei pentru a
„Pe 23 mai se deschide Centrul Național de Tenis din Chișinău, un moment foarte important pentru tenisul din Republica Moldova.
Am acceptat cu drag invitația de a lua parte la acest eveniment special și mă bucur că voi fi alături de voi, inclusiv pe teren, într-un meci demonstrativ alături de Juan Martin del Potro și jucători din Moldova. Vă aștept cu drag și sper să ne vedem acolo,” a anunțat Simona Halep, într-un videoclip încărcat pe rețelele sociale.
Del Potro, retras din 2022, cu trei ani înaintea Simonei Halep
Forțat să se retragă în urma celor 8 intervenții chirurgicale suferite, dintre care 4, efectuate asupra genunchiului drept în ultimii 3 ani ai carierei.
Cu probleme serioase și la încheietura mâinii drepte, del Potro a fost unul dintre tenismenii care le-au pus constant probleme jucătorilor din așa-numitul „Big 4”, anume Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray, dar a fost doborât prematur de seria ghinioanelor implacabile.
Juan Martin del Potro, fost număr 3 ATP s-a retras având în palmares 22 de titluri ATP, printre care un trofeu de mare șlem, cucerit la Flushing Meadows, în 2009. Între competițiile majore cucerite se numără turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells, câștigat în 2018, dar și trofeele ATP 500 de la Rotterdam și Tokyo, adjudecate în 2013.
„Cel mai greu lucru de cucerit nu e vreun trofeu sau un loc în clasament, ci dragostea și susținerea oamenilor. Cred că am cucerit-o. Acum vreau doar să trăiesc în pace, să pot să dorm fără dureri,” a spus Juan Martin del Potro în interviul oferit pe teren, după ultimul meci oficial jucat.
Simona Halep, mai multe titluri importante decât Juan Martin del Potro
De partea apropiată, Simona Halep s-a retras cu două titluri de mare șlem în palmares - Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 -, 64 de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, o finală de Turneu al Campioanelor jucată în 2014, dar și un total de 24 de trofee cucerite în circuitul WTA, între care nouă de calibru WTA 1000, cucerite la Roma, Indian Wells, câte două la Madrid și Dubai/Doha, respectiv trei în Canada (Montreal/Toronto).