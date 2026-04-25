Simona Halep se implică în dezvoltarea tenisului din Republica Moldova.

Singurul număr 1 WTA pe care l-a dat România vreodată va juca, în 23 mai 2026, un meci demonstrativ la Chișinău tocmai în compania campionului US Open 2009, argentinianul Juan Martin del Potro.

Cu treizeci de centimetri mai înalt decât Simona Halep, sudamericanul va sosi în capitala Moldovei pentru a

„Pe 23 mai se deschide Centrul Național de Tenis din Chișinău, un moment foarte important pentru tenisul din Republica Moldova.

Am acceptat cu drag invitația de a lua parte la acest eveniment special și mă bucur că voi fi alături de voi, inclusiv pe teren, într-un meci demonstrativ alături de Juan Martin del Potro și jucători din Moldova. Vă aștept cu drag și sper să ne vedem acolo,” a anunțat Simona Halep, într-un videoclip încărcat pe rețelele sociale.