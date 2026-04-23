În plus, Tomai argumentează, dincolo de motivele evidente - că Sorana Cîrstea și-ar putea dori o familie și copii -, că jucătorii de tenis „nu prea se bucură de viață”, trăind constant într-un program epuizant, umplut de călătorii, diferențe de fus orar năucitoare pentru odihna fizică, dar și de antrenamente și competiții diferite, desfășurate în condiții imprevizibile.

Firicel Tomai a vorbit pentru Sport.ro despre posibilitatea ca Sorana Cîrstea să aibă o cădere bruscă de formă, ușor de înțeles, la aceasă vârstă, dar și despre factorul stresului continuu, exercitat de munca grea în WTA asupra corpului său.

Cu longevitatea deja demonstrată și cu un titlu WTA cucerit, în premieră în carieră, în România, în acest an, Sorana Cîrstea are toate motivele să se gândească, împăcată, la părăsirea circuitului de elită al tenisului feminin.

Primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, de ce retragerea Soranei Cîrstea , la 36 de ani, nu este, neapărat, o idee rea, în ciuda faptului că sportiva din România se clasează între primele treizeci de jucătoare, în clasamentul mondial.

Epuizarea, stresul, singurătatea, dorința de a face copii, printre motivele ușor de înțeles, înaintea retragerii Soranei Cîrstea

„Când ne uităm la jucătorii foarte buni, la învingători, mulți dintre ei au știut să se retragă atunci când au presimțit că se apropie momentul. Poate mai dura un an, poate un an și jumătate, dar nu ai cum să anticipezi perfect.

Poate peste o lună începi să cobori. Aici își spune cuvântul și uzura. Îți dai seama, la 37-38 de ani, cât să mai stai în atâtea turnee, în stresul ăsta continuu? Jucătorii de tenis nu prea se bucură de viață. Ei nu știu ce e liniștea, ce e relaxarea. Stau de la o săptămână la alta în stres, în avioane, prin hoteluri.

Stai singur, te muți continuu, și la un moment dat nici nu mai înțelegi bine ce se întâmplă cu viața ta.

Până la urmă, cât să mai faci și asta? Poți să mai tragi un an, poate pentru niște bani, dar dacă nu mai ești împăcat sufletește și, ca om, simți că vrei și altceva de la viață, atunci lucrurile se schimbă.

Îți dai seama că ai o vârstă, că ești femeie, poate vrei o familie, poate vrei un copil. Nu înseamnă totul tenisul, mai ales după ce i-ai oferit tu tenisului totul,” a declarat Firicel Tomai, într-un interviu acordat lui Vali Andronescu.

Sorana Cîrstea, abia a doua jucătoare din România care iese campioană la Transylvania Open

Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open 2026 într-o manieră încântătoare. Nu a pierdut set în „săptămâna perfectă” de la Cluj-Napoca, încheiată cu un nimicitor 6-0, 6-2 administrat câștigătoarei de Grand Slam, Emma Răducanu, în ultimul act al competiției.

În primele șase ediții, Sorana Cîrstea a devenit abia a doua jucătoare din România care își însușește statutul de campioană a Openului Transilvaniei. Performanța a mai fost reușită doar de Irina Bara, în proba de dublu a primei ediții, din 2021.