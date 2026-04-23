EXCLUSIV Primul antrenor al Simonei Halep explică de ce retragerea Soranei Cîrstea e o idee bună, chiar dacă se clasează în top 30 WTA

Primul antrenor al Simonei Halep explică de ce retragerea Soranei Cîrstea e o idee bună, chiar dacă se clasează în top 30 WTA Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea ar proceda înțelept dacă s-ar retrage în acest an, deși performează la cel mai înalt nivel, crede primul antrenor al Simonei Halep.

Primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, de ce retragerea Soranei Cîrstea, la 36 de ani, nu este, neapărat, o idee rea, în ciuda faptului că sportiva din România se clasează între primele treizeci de jucătoare, în clasamentul mondial.

Cu longevitatea deja demonstrată și cu un titlu WTA cucerit, în premieră în carieră, în România, în acest an, Sorana Cîrstea are toate motivele să se gândească, împăcată, la părăsirea circuitului de elită al tenisului feminin.

Firicel Tomai prezintă realitatea dură, mai puțin cunoscută a jucătoarelor de tenis

Firicel Tomai a vorbit pentru Sport.ro despre posibilitatea ca Sorana Cîrstea să aibă o cădere bruscă de formă, ușor de înțeles, la aceasă vârstă, dar și despre factorul stresului continuu, exercitat de munca grea în WTA asupra corpului său.

În plus, Tomai argumentează, dincolo de motivele evidente - că Sorana Cîrstea și-ar putea dori o familie și copii -, că jucătorii de tenis „nu prea se bucură de viață”, trăind constant într-un program epuizant, umplut de călătorii, diferențe de fus orar năucitoare pentru odihna fizică, dar și de antrenamente și competiții diferite, desfășurate în condiții imprevizibile.

Epuizarea, stresul, singurătatea, dorința de a face copii, printre motivele ușor de înțeles, înaintea retragerii Soranei Cîrstea

„Când ne uităm la jucătorii foarte buni, la învingători, mulți dintre ei au știut să se retragă atunci când au presimțit că se apropie momentul. Poate mai dura un an, poate un an și jumătate, dar nu ai cum să anticipezi perfect.

Poate peste o lună începi să cobori. Aici își spune cuvântul și uzura. Îți dai seama, la 37-38 de ani, cât să mai stai în atâtea turnee, în stresul ăsta continuu? Jucătorii de tenis nu prea se bucură de viață. Ei nu știu ce e liniștea, ce e relaxarea. Stau de la o săptămână la alta în stres, în avioane, prin hoteluri.

Stai singur, te muți continuu, și la un moment dat nici nu mai înțelegi bine ce se întâmplă cu viața ta.

Până la urmă, cât să mai faci și asta? Poți să mai tragi un an, poate pentru niște bani, dar dacă nu mai ești împăcat sufletește și, ca om, simți că vrei și altceva de la viață, atunci lucrurile se schimbă.

Îți dai seama că ai o vârstă, că ești femeie, poate vrei o familie, poate vrei un copil. Nu înseamnă totul tenisul, mai ales după ce i-ai oferit tu tenisului totul,” a declarat Firicel Tomai, într-un interviu acordat lui Vali Andronescu.

Sorana Cîrstea, abia a doua jucătoare din România care iese campioană la Transylvania Open

Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open 2026 într-o manieră încântătoare. Nu a pierdut set în „săptămâna perfectă” de la Cluj-Napoca, încheiată cu un nimicitor 6-0, 6-2 administrat câștigătoarei de Grand Slam, Emma Răducanu, în ultimul act al competiției.

În primele șase ediții, Sorana Cîrstea a devenit abia a doua jucătoare din România care își însușește statutul de campioană a Openului Transilvaniei. Performanța a mai fost reușită doar de Irina Bara, în proba de dublu a primei ediții, din 2021.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ULTIMELE STIRI
Gol de portar în MLS! Cine este goalkeeper-ul care a înscris în minutul 90+6, la ultima fază
Gol de portar în MLS! Cine este goalkeeper-ul care a înscris în minutul 90+6, la ultima fază
Dublă confirmare. Camila Giorgi lasă Argentina și revine în tenis în 2027, la 35 de ani: o singură condiție
Dublă confirmare. Camila Giorgi lasă Argentina și revine în tenis în 2027, la 35 de ani: o singură condiție
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Gianluigi Buffon, la 20 de ani de la incidentul Zidane-Materazzi: ”De fapt, a fost vina mea!”
Gianluigi Buffon, la 20 de ani de la incidentul Zidane-Materazzi: ”De fapt, a fost vina mea!”
Iubita lui Daniel Bîrligea, apariție sclipitoare pe rețelele sociale! Cum îi stă în alb: ”Am găsit lumina bună / Ești superbă!”
Iubita lui Daniel Bîrligea, apariție sclipitoare pe rețelele sociale! Cum îi stă în alb: ”Am găsit lumina bună / Ești superbă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor



Recomandarile redactiei
Gol de portar în MLS! Cine este goalkeeper-ul care a înscris în minutul 90+6, la ultima fază
Gol de portar în MLS! Cine este goalkeeper-ul care a înscris în minutul 90+6, la ultima fază
Fostul jucător de la FCSB, liber să-și caute echipă
Fostul jucător de la FCSB, liber să-și caute echipă
Gianluigi Buffon, la 20 de ani de la incidentul Zidane-Materazzi: ”De fapt, a fost vina mea!”
Gianluigi Buffon, la 20 de ani de la incidentul Zidane-Materazzi: ”De fapt, a fost vina mea!”
Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție
Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție
Rareș Ilie, ZERO pe linie! Ce s-a ales de fotbalistul de 5 milioane de euro
Rareș Ilie, ZERO pe linie! Ce s-a ales de fotbalistul de 5 milioane de euro
Alte subiecte de interes
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
CITESTE SI
Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

stirileprotv Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

