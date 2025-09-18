Echipa de Billie Jean King Cup a României a cam devenit un „sat fără câini“, în ultimii ani.

Pentru reprezentativa noastră, apogeul, în materie de rezultate recente, a fost atins, în 2019. Atunci, la Rouen, România a fost răpusă de gazda Franța, în semifinalele Billie Jean King Cup, după un weekend incredibil. În care fetele „și-au dat viața pe teren“, Halep ajungând să joace în meciuri succesive de simplu și de dublu!

Firește, cu o asemenea dovadă de atașament pentru culorile țării, nimeni n-a avut nimic de comentat, după ce fetele noastre au părăsit terenul învinse, scor 2-3. De fapt, la Rouen, România a câștigat inimile tuturor. Din păcate, episodul de acolo a și rămas ultimul din această categorie. Iar ce a urmat, a fost rușinos, de-a dreptul!

Fetele s-au dat lovite, de câte ori au putut!

În anii care au venit, după semifinala cu Franța, echipa de Billie Jean King Cup a României a devenit o povară pentru fete. Ne referim la cele cu rezultate bune, în circuitul WTA. Nu la Mihaela Buzărnescu sau Andreea Prisăcariu, spre exemplu. Sportivele noastre de acest nivel, cu rezultate foarte modeste pe plan personal, au venit mereu cu mare entuziasm la lot. De altfel, Buzărnescu e un etalon la acest capitol. Pentru că n-a spus niciodată „nu“ României. Din păcate, de câte ori a jucat sub tricolor, a pierdut. Iar Prisăcariu s-a remarcat prin glumițe și hohote de râs provocate la conferințe. Pe teren, a fost carne de tun pentru Iga Swiatek: 0-6, 0-6.

Dulgheru: „Să-ți reprezinți țara? O onoare!“

Revenind la jucătoarele care au tot refuzat România, această situație a declanșat plecarea lui Horia Tecău (40 de ani), după cum Sport.ro a explicat aici.

După o perioadă de așteptare, Federația Română de Tenis (FRT) a luat decizia. Alexandra Dulgheru (foto, 36 de ani) a fost numită în fruntea echipei noastre de Billie Jean King Cup. Iar Dulgheru a transmis din start că echipa națională nu se poate refuza!

„Este o onoare specială să primesc torţa de la Horia Tecău pentru Billie Jean King Cup şi să trec de la a face parte din echipă ca jucătoare, la a-mi ajuta acum ţara, în calitate de căpitan. Este întotdeauna o experienţă aparte şi deosebită să-ţi reprezinţi ţara într-un eveniment de echipă, pentru un sport atât de individual, iar acum pot împărtăşi o parte din aceste cunoştinţe cu fetele, ceea ce este de nepreţuit. Echipa şi cu mine vom începe să discutăm cu jucătoarele, să organizăm şi să elaborăm un plan pentru următoarea întâlnire, din noiembrie anul acesta, în Polonia. Hai, România!“, a transmis Dulgheru pe Facebook.

Urmează meciurile din luna noiembrie

Echipa României a participat, în premieră anul trecut, la turneul final al Billie Jean King Cup, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

Potrivit Agerpres, acum România va evolua în Grupa B, alături de Polonia şi Noua Zeelandă, în play-off-ul Billie Jean King Cup. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski (Polonia), în perioada 14-16 noiembrie.

