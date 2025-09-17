Tehnicianul francez a vorbit despre mentalitatea unică a Serenei, l-a lăudat pe Djokovic pentru tăria sa mentală și a pus-o pe Simona Halep pe un piedestal la un capitol esențial.



Într-un interviu care a însoțit lansarea cărții, Mouratoglou a explicat că încrederea nu este un dar, ci un mușchi care se antrenează zilnic prin victorii mici. "Este o muncă să înveți să crezi în tine. Fiecare mică victorie contează. Chiar și să te dai jos din pat când nu vrei și să-ți faci treaba, acesta este un câștig care îți clădește stima de sine", a punctat francezul, potrivit ES.



Halep, Nadal și Djokovic, sub lupa specialistului

Pus să caracterizeze în câteva cuvinte unii dintre cei mai importanți jucători pe care i-a întâlnit, Mouratoglou a avut răspunsuri directe, care vor face deliciul fanilor din România.



Când a venit vorba despre cea mai disciplinată sportivă, francezul a numit-o fără ezitare pe Simona Halep. În ceea ce-i privește pe marii rivali din circuitul masculin, acesta a spus că Rafael Nadal este sportivul care muncește cel mai fără încetare, în timp ce Novak Djokovic este, în viziunea sa, cel mai dur competitor.



"Novak a avut publicul împotriva lui ani la rând. I s-a interzis să joace la turnee, a refuzat să se vaccineze, și totuși a găsit o cale să domine. Fie că îți place sau nu, asta înseamnă tărie de caracter", a adăugat Mouratoglou despre sârb.



"Serena nu mai era Serena. Nu a folosit niciodată o scuză"

Marea parte a succesului său se leagă însă de Serena Williams, pe care a preluat-o într-un moment de cumpănă, în 2012, după prima ei eliminare în turul inaugural la un Grand Slam. Antrenorul a povestit un moment care l-a șocat.



"După ce a ajuns în sferturile de la Wimbledon, mi-a zis că e fericită doar pentru că a revenit în top 3. Vorbim despre Serena Williams, 13 Grand Slam-uri, și era fericită cu locul 3? Nu era ea. Anii precedenți îi afectaseră modul de a gândi", a povestit tehnicianul.



Ce o făcea pe americancă unică? Atitudinea în fața eșecului. "Serena nu a folosit niciodată o scuză. Niciodată. Putea să-și scrântească glezna și tot ar fi zis: «Ar fi trebuit să câștig într-un picior». Și chiar credea asta. Pentru că dacă găsești o scuză, nu înveți nimic din înfrângere. Ea nu și-a permis niciodată această portiță de scăpare", a conchis Mouratoglou.

