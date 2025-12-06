Derby-ul etapei 19 putea fi un meci cu o importanță specială pentru Dennis Politic, fotbalistul ajuns în vară la FCSB, după doi ani în care a fost căpitanul lui Dinamo, însă sunt șanse destul de mici ca mijlocașul să își facă apariția pe teren.

Ioan Becali: ”Politic nu e niciodată de două milioane de euro!”

Gigi Becali a plătit aproximativ două milioane de euro pentru a-l transfera pe Dennis Politic la FCSB. În schimbul fotbalistului trecut prin academia lui Manchester United, finanțatorul roș-albaștrilor l-a cedat pe Alexandru Musi, care impresionează în Ștefan cel Mare, și a virat și un milion de euro în conturile ”Câinilor Roșii”.

La FCSB, Dennis Politic nu a reușit să se impună, s-a chinuit din punct de vedere fizic și a fost mai mult rezervă. Politic nu a jucat nici măcar în Cupa României. Cu toate acestea, Gigi Becali spune că are în continuare încredere în fostul căpitan al lui Dinamo.

Impresarul Ioan Becali spune, însă, că Politic este doar încă o ”țeapă” luată de vărul său, Gigi Becali. Agentul susține că Dennis Politic nu valorează două milioane de euro și este un fotbalist care nu este puternic mental și are probleme și din punct de vedere fizic.

”Nu e mental puternic și cred că nici fizic nu stă bine. Păcat de el! Nu-l cunosc, dar cred că e un băiat civilizat. Nu e de două milioane de euro niciodată, dar dacă Gigi așa a crezut… asta e!

Eu am vorbit cu Andrei despre Stoinov, l-a ghicit ca lumea. Ăla e jucător de top. Dinamo a ghicit niște transferuri bune. Au o echipă bună de scouting. Nu-i cunosc pe niciunul din ei, doar pe Andrei Nicolescu, dar sunt buni”, a spus Ioan Becali la Fanatik.