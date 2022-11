Fernando Verdasco, suspendat din tenis pentru dopaj! Cât va lipsi fostul număr 7 ATP 

Jucătorul care a scris istorie pentru tenisul spaniol în ediția 2009 a Openului Australian, Fernando Verdasco (39 de ani, 125 ATP) a fost suspendat pentru două luni din tenis, în urma unui test anti-doping eșuat, informează jurnalista Reem Abulleil.

Tenismenul iberic a fost depistat pozitiv la metilfenidat, în timpul turneului ATP 500 de la Rio de Janeiro, desfășurat în săptămâna 14-20 februarie. Metilfenidatul este utilizat în tratamentul tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie (ADHD, la copii cu vârsta de cel puţin 6 ani) şi al narcolepsiei.

Fernando Verdasco va putea reveni pe terenul de tenis începând cu data de 8 ianuarie 2023, lucru care îi oferă șansa participării în primul Grand Slam al anului, calificările turneului de la Melbourne fiind programate să înceapă în data de 9 ianuarie.

Agenția Internațională a Integrității în Tenis i-a oferit prezumția de nevinovăție jucătorului spaniol, întrucât acesta a putut să demonstreze că mostra pozitivă din proba de urină a fost înregistrată într-o perioadă în care Verdasco a uitat să depună cererea de scutire.

Conform regulamentului, jucătorii pot aplica pentru o scutire, în cazul anumitor medicamente, inclusiv metilfenidatul, care îl ajuta pe Fernando Verdasco să contracareze deficitul de atenție și hiperactivitatea cu care a fost diagnosticat de către medici.

Dacă Verdasco nu ar fi uitat, ci ar fi fost vorba despre ascundere, jucătorul din Spania ar fi putut ajunge suspendat pentru doi ani din circuitul ATP.

Fost semifinalist al Openului Australian, Fernando Verdasco are 7 titluri ATP în palmares și se mândrește cu poziția 7 drept cea mai înaltă clasare semnată în ierarhia mondială.

