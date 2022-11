„Regele banilor” în tenis este Novak Djokovic: câți bani a câștigat sârbul pe teren. Simona Halep, între primii 10 din istorie

La 35 de ani, Novak Djokovic (8 ATP) a ajuns cel mai bogat tenismen din întreaga istorie a „Sportului Alb”, devenind primul jucător care atinge suma de 160 de milioane de dolari americani câștigați exclusiv în urma rezultatelor obținute pe terenul de tenis.

Răsplătit cu $383,300 pentru succesul obținut în defavoarea lui Stefanos Tsitsipas, în prima etapă a Grupei Roșii, în cadrul Turneului Campionilor, Novak Djokovic a depășit borna de $160 de milioane, notează Tennis.com.

În momentul de față, Novak Djokovic conduce clasamentul all-time al premiilor financiare câștigate din tenis, aflându-se la aproximativ 30 de milioane în fața lui Rafael Nadal și a lui Roger Federer.

Simona Halep ocupă locul 8 în clasamentul all-time, cu peste $40 de milioane, aproximativ 25% din suma totală adjudecată de Novak Djokovic.

