Cazul Verdasco deschide cutia Pandorei! „Acesta este unul dintre motivele pentru care Simona Halep este inocentă”

Fost număr 33 ATP, australianul John Millman (33 de ani, 149 ATP) a intervenit în cazul suspendării spaniolului Fernando Verdasco. Tenismenul iberic a fost depistat pozitiv la metilfenidat, în timpul turneului ATP 500 de la Rio de Janeiro, desfășurat în săptămâna 14-20 februarie, dar a fost suspendat abia acum, în perioada de extra-sezon.

Metilfenidatul este utilizat în tratamentul tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie (ADHD, la copii cu vârsta de cel puţin 6 ani) şi al narcolepsiei.

„În general nu îmi plac scutirile pentru uz terapeutic, în sportul profesionist. Deschide prea multe breșe pentru a te putea „dopa legal” și e nefericit pentru cei care au reală nevoie, precum este cazul aici. Cu toate acestea, este cunoscut de mult timp: dacă vrei să te dopezi, faci rost de o scutire pentru uz terapeutic.

Ca să continui, acesta este unul dintre motivele pentru care cred că Simona Halep este inocentă. Dacă ar fi vrut cu adevărat să își îmbunătățească performanța printr-o substanță, ar fi putut căuta o scutire de uz terapeutic. Cred cu tărie că e inocentă și sper să se întoarcă pe teren curând,” a adăugat John Millman, într-o postare publicată pe Twitter.

Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă din categoria EPO a Agenției Mondiale Anti-Doping.

Roxadustat (FG-4592) este o substanță interzisă sportivilor de performanțe atât în timpul competițiilor, cât și în extra-sezon. Aceasta conține eritropoetină, un hormon care stimulează producția de celule roșii ale sângelui, fapt care ar ajuta la oxigenarea mai bună a corpului și, implicit, la atingerea unui nivel de anduranță crescut.

Substanța Roxadustat a fost aprobată pentru a fi folosită în Asia împotriva anemiei, în cazul pacienților trecuți prin sesiuni de dializă. În Uniunea Europeană, substanța a fost aprobată pentru uz medical abia în luna august a anului 2021.

