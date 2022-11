Prima reacție a preparatorului fizic concediat de Simona Halep cu o lună înainte de testul care a suspendat-o pentru dopaj

Preparatorul fizic care a colaborat cu Simona Halep timp de 9 ani, Teo Cercel a publicat un mesaj interpretabil pe rețelele de socializare, prin care s-ar putea înțelege că între el și Simona Halep nu mai există o relație de prietenie.

Unul dintre cei mai importanți oameni din staff-ul Simonei Halep, de-a lungul ultimului deceniu a fost concediat cu o lună înainte ca Simona Halep să testeze pozitiv la Roxadustat, în timpul US Open 2022, fapt care a condus la suspendarea sa provizorie din circuitele WTA și ITF.

„În prietenie, nu e vorba despre persoanele pe care le cunoști de cel mai mult timp, ci despre oamenii care au venit și nu te-au mai părăsit niciodată. Bine ai venit în România, Darren!”, a fost mesajul transmis de Teodor Cercel, într-o imagine alături de foștii antrenori ai Simonei Halep, Darren Cahill și Daniel Dobre.

În 2018, Simona Halep a câștigat turneul de la Roland Garros, avându-l ca antrenor pe Darren Cahill, în timp ce, în 2019, s-a impus pe iarba de la Wimbledon, cu Daniel Dobre, ca tehnician. În ambele competiții, Simona Halep a fost ajutată și de preparatorul fizic, Teo Cercel.

Fostul antrenor hunedorean al Simonei Halep, Adrian Marcu a confirmat că Teo Cercel se ocupa cu mare atenție de alimentația Simonei Halep, inclusiv de orice supliment pe care sportiva din țara noastră îl consuma.

„A fost Theo Cercel, care a făcut asta ani de zile. Știu că, tot timpul, orice s-ar fi întâmplat să fie ceva nou, că e o mică pastilă, că e o schimbare de gust…de culoare a băuturii, tot timpul erau foarte multe întrebări,” a punctat Adrian Marcu, fostul antrenor al Simonei Halep, vorbind despre preparatorul fizic care i-a fost alături Simonei Halep în ultimii nouă ani.

