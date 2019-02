FED CUP LIVE Pe cine pariaza Conchita Martinez inaintea intalnirii Cehia - Romania: "Simona Halep conduce grozava echipa a Romaniei"

Echipa Romaniei de Fed Cup intalneste campioana en-titre, Cehia, la Ostrava!

Conchita Martinez, antrenoarea Karolinei Pliskova, este si ea in acest sfarsit de saptamana la Ostrava. Fosta mare campioana iberica a ajutat-o pe eleva ei sa se antreneze la intensitate maxima in aceasta saptamana si spera ca Cehia sa se impuna si sa obtina calificarea in semifinalele Fed Cup.

Antrenoarea din Spania este de parere ca intalnirea in sine va fi foarte echilibrata, insa mizeaza pe avantajul Cehiei de a juca acasa.

"Ma astept la un duel foarte echilibrat. Simona Halep conduce o echipa grozava a Romaniei. Totusi, Karolina este un lider excelent pentru Cehia, care o mai are si pe Siniakova. Va fi un duel foarte interesant, vom vedea cateva meciuri grozave. Cehia poate profita de avantajul terenului propriu. Eu sper ca Cehia sa castige aceasta partida", a spus Martinez pentru Tenisovysvet.cz.

Conchita Martinez are in palmares un titlu de Grand Slam la Wimbledon si finale la Australian Open si Roland Garros. Dupa ce in trecut a pregatit-o pe compatrioata Garbine Muguruza, ea a trecut in tabara Karolinei Pliskova.

Programul intalnirii Cehia - Romania



Sambata, de la ora 14:00

*Karolina Pliskova - Mihaela Buzarnescu

*Katerina Siniakova - Simona Halep

Duminica, de la ora 14:00

*Karolina Pliskova - Simona Halep

*Katerina Siniakova - Mihaela Buzarnescu

*Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova - Irina Begu/Monica Niculescu