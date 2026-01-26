FCSB e în „comă“ în 2026! Și pare că jucătorii nu s-au trezit încă din „beția“ Sărbătorilor de Iarnă. Pentru că, la ce rezultate înșiră echipa, asistăm la un veritabil horror fotbalistic.

Bilanțul roș-albaștrilor vorbește de la sine, după primele trei meciuri oficiale din acest an: trei înfrângeri și un golaveraj îngrozitor (2-9). Și, având în vedere că FCSB n-a strălucit nici în prima parte a sezonului, această campanie are potențialul de a deveni un dezastru istoric pentru clubul patronat de Gigi Becali. De fapt, până în momentul de față, FCSB chiar trece printr-un dezastru istoric!

FCSB, niciodată atât de jos cu atât de puține puncte după 23 de etape

De când avem sistemul cu play-off și play-out, începând cu 2015-2016, FCSB s-a clasat de fiecare dată între primele 6, la finalul sezonului regulat.

Acum însă, în premieră, accederea în play-off e în pericol! Pentru simplul motiv că echipa e pe locul 11 (!), la cinci puncte de poziția a 6-a. Sport.ro a luat la puricat clasamentele din sezoanele anterioare, de când avem acest sistem competițional, și a descoperit o situație șocantă pentru FCSB: niciodată echipa n-a fost atât de jos în clasament, cu atât de puține puncte, după 23 de etape.

Iată cum a stat FCSB, în ierarhia Superligii, în campaniile precedente, după 23 de etape:

*2024-2025: locul 2, 41 de puncte

*2023-2024: locul 1, 50 de puncte

*2022-2023: locul 4, 41 de puncte

*2021-2022: locul 2, 51 de puncte

*2020-2021: locul 1, 48 de puncte

*2019-2020: locul 2, 42 de puncte

*2018-2019: locul 2, 44 de puncte

*2017-2018: locul 2, 50 de puncte

*2016-2017: locul 2, 42 de puncte

*2015-2016: locul 4, 40 de puncte

FCSB, programul meciurilor rămase din sezonul regulat

*FCSB – Csikszereda (1 februarie)

*FCSB – FC Botoșani (5 februarie)

*Oțelul – FCSB (8 februarie)

*Universitatea Craiova – FCSB (14 februarie)

*FCSB – Metaloglobus (21 februarie)

*UTA – FCSB (28 februarie)

*FCSB – Universitatea Cluj (7 martie)

