FED CUP LIVE Simona Halep a uitat ca a mai jucat cu Siniakova! Ce a spus inaintea intalnirii de astazi, din al doilea meci al duelului Romania - Cehia

Simona Halep, prima racheta a Romaniei, va evolua sambata in meciul 2 al zilei contra Katerinei Siniakova, locul 44 WTA.

Fostul lider mondial a vorbit despre duelul de sambata cu Katerina Siniakova, prima sa adversara din Fed Cup, insa jucatoarea noastra a uitat ca a mai jucat si in trecut cu cehoaica. Ea si-a amintit doar de ultimul duel, o victorie tricolora obtinuta in finala de la Shenzhen din 2018.

"Am jucat doar o data contra ei, in finala de la Shenzen anul trecut, bine ca a fost indoor, asa ca am un feeling cum ar trebui sa joc. Insa este un meci diferit, a trecut un an, ea este o jucatoare puternica, este acasa, e meci de Fed Cup, asa ca toate datele se schimba. Ma simt pregatita, simt ca am facut o pregatire foarte buna pana astazi, sper maine sa fiu relaxata si increzatoare ca o sa pot sa castig", a declarat Simona la Telekom Sport.

De fapt, Simona s-a intalnit cu Siniakova de doua ori, la Shenzhen in 2017 si 2018, iar scorul este 1-1. Ambele partide s-au disputat pe hard si s-au decis in set decisiv.

Al doilea meci al zilei de sambata este cel dintre prima racheta a Romaniei, Simona Halep, si cea de-a doua racheta a Cehiei, Katerina Siniakova. Partida dintre cele doua jucatoare va incepe la cateva minute dupa finalizarea meciului dintre Mihaela Buzarnescu si Karolina Pliskova, primul meci al intalnirii din sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1. Asadar, meciul dintre Halep si Siniakova ar trebui sa inceapa un jurul orei 15:30, ora Romaniei.

FED CUP LIVE Mihaela Buzarnescu - Karolina Pliskova, sambata, 14:00

Echipa Romaniei de Fed Cup intalneste campioana en-titre, Cehia, la Ostrava!

Prima jucatoare a Romaniei care va evolua pe Ostravar Arena este Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA. Sportiva noastra, in varsta de 30 de ani, o va intalni pe racheta numarul 1 a Cehiei, Karolina Pliskova, locul 5 WTA. Partida dintre cele doua va incepe la Ostrava de la ora 14, ora Romaniei.

Mihaela vine dupa 6 meciuri pierdute in circuit, dupa accidentarea suferita la Montreal, insa ultima partida disputata ii da incredere. Romanca era cat pe ce s-o elimine la Australian Open in primul tur pe Venus Williams, insa americanca a revenit si s-a impus in trei seturi. Mihaela a declarat ca se simte bine si ca este pregatita pentru un duel de o asemenea importanta, mai ales ca este pentru prima data cand evolueaza la simplu pentru Romania in Fed Cup.

Prima data cand Mihaela a jucat in Fed Cup a fost in meciul cu Elvetia de anul trecut. Atunci, Miki a jucat in proba de dublu alaturi de Sorana Cirstea. Mihaela Buzarnescu si Karolina Pliskova s-au mai intalnit in circuit de doua ori pana in prezent. De fiecare data, cehoaica s-a impus, insa in ambele ocazii s-a jucat pe iarba, iar romanca i-a luat set adversarei: 6-4, 3-6, 5-7 la Nottingham in 2012 si 6-3, 6-7, 1-6 la Wimbledon in 2018.

Pe langa prezenta capitanului nejucator al echipei de Fed Cup a Cehiei, Petr Pala, Pliskova o are alaturi la Ostrava si pe antrenoarea ei din circuit, spaniola Conchita Martinez.

Mihaela a declarat deja ca increderea este la cote inalte. Ea a afirmat ca in Fed Cup, locul ocupat in clasament nu mai conteaza, iar hardul este suprafata ei preferata, fapt care constituie un avantaj urias. "Cand am jucat cu ea la Wimbledon am fost foarte aproape sa o inving si asta imi da incredere. Hard este una dintre suprafetele mele preferate. Nu este usoara aceasta suprafata, dar trebuie sa ne adaptam. La final vom vedea rezultatul", a spus Mihaela intr-o conferinta de presa.

La randu-i, Pliskova a vorbit si ea despre meciul cu Mihaela Buzarnescu. "Va fi un tenis mai frumos impotriva Mihaelei decat daca as fi jucat contra Monicai Niculescu. Daca as fi fost capitan nejucator al Romaniei, as fi pus-o pe Niculescu sa joace cu mine. Mihaela e o jucatoare buna, stangace, evolueaza bine si la dublu", a spus Karolina Pliskova, intr-o conferinta de presa.

Dupa meciul dintre Mihaela Buzarnescu si Karolina Pliskova, Simona Halep va incerca si ea aduca un punct pentru Romania. Racheta numarul 1 a Romaniei o va intalni in al doilea meci al zilei la Ostrava pe Katerina Siniakova.

In a doua zi a intalnirii, duminica, Simona Halep si Karolina Pliskova se vor intalni in partida vedeta a confruntarii. Dupa, vor intra pe teren Mihaela Buzarnecu si Katerina Siniakova, pentru ca mai apoi sa aiba loc meciul de dublu, cel dintre Krejcikova/Siniakova si Begu/Niculescu. Castigatoarea acestei confruntari se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala 1 a Fed Cup.