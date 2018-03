Faza ULUITOARE la Miami! Verdasco a facut scandal: "Scoate-l afara, ma deranjeaza!" Kokkinakis: "Ala e tatal meu!" VIDEO

Fernando Verdasco si omul care l-a eliminat pe Federer, Thanasi Kokkinakis, au avut o disputa incinsa la finalul unui game din setul decisiv.



Kokkinakis s-a plans arbitrului ca adversarul sau vorbeste exact inainte de serviciu, iar acest lucru ii distrage atentia. Spaniolul a explicat ca era deranjat de un fan din tribune si i-a cerut arbitrului sa il scoata afara. "Da-l afara, asa ar trebuie. Asta e treaba ta", a transmis Verdasco.

Intr-o intorsatura ciudata de situatie, Kokkinakis a intervenit: "Ala e tatal meu!" Moment in care s-a aprins dialogul dintre cei doi tenismeni.

Verdasco: Nu vorbeam cu tine. Era altcineva.

Kokkinakis: Nu iti distragea atentia. Ala e tatal meu si asta ma afecteaza.

V: Nu e tatal tau, e persoana din stanga lui. E cel cu palarie.

K: Ce fel de palarie?

V: E cel de acolo cu ochelari.

K: Acela e tata.

V: E tatal tau? Imi pare rau. Am crezut ca e antrenorul tau. Chiar daca e tatal tau, imi pare rau....

K: Nu a facut nimic prin care sa arate lipsa de respect la adresa ta.

V: Dar vorbeste intre servicii. Stii cum e. Imi pare rau. Chiar nu am stiut ca e tatal tau

Kokkinakis & Verdasco getting into it on Grandstand in 3rd Rd at #MiamiOpen.. Issue is with TK’s father sitting in first row... Medvedev Tsitsipas looks like the undercard #ATP pic.twitter.com/GSQwCgnVd9