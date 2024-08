Meciul, care a durat aproape patru ore, s-a încheiat cu scorul de 7-6(5), 4-6, 6-3, 7-5 în favoarea lui Thanasi Kokkinakis.

Stefanos Tsitsipas, OUT de la US Open 2024! Dezamăgirile se țin în lanț pentru grec

Stefanos Tsitsipas, care ocupă în prezent locul 11 în clasamentul mondial, a început meciul cu dificultăți și a pierdut primul set în tiebreak, în ciuda unei reveniri în finalul acestuia. Deși a reușit să câștige al doilea act cu 6-4, grecul nu a putut menține ritmul în seturile următoare, unde Kokkinakis a profitat de oportunitățile sale pentru a câștiga meciul.

Acesta este al șaptelea an consecutiv în care Tsitsipas participă la US Open, însă turneul de la New York rămâne cel mai slab Grand Slam pentru el, nefiind niciodată capabil să depășească turul al treilea.

De cealaltă parte, Thanasi Kokkinakis reușește doar pentru a doua oară să ajungă în turul secund la "Flushing Meadows" și va urma să joace împotriva portughezului Nuno Borges pentru un loc în turul al treilea.

Debut cu emoții și pentru Jannik Sinner

Italianul Jannik Sinner (23 de ani), principalul favorit, s-a calificat cu emoții în turul doi al competiției. Numărul unu mondial l-a învins marţi în patru seturi pe americanul Mackenzie McDonald, după ce a cedat primul set. Scorul a fost 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 și partida a durat două ore şi 24 de minute.

"El a jucat foarte bine la început, aşa că am încercat să rămân în meci din punct de vedere psihic. Este prima mea victorie pe acest teren, după mai multe încercări”, a declarat italianul, citat de news.ro.