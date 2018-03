Urmeaza cel mai dificil sezon pentru Simona: poate IASA din top 5 WTA! Care e urmatorul turneu la care participa

Simona Halep are asigurat locul 1 WTA pana la urmatorul turneu.

Eliminata de Radwanska in turul 3 la Miami, Simona Halep are o luna de pauza pana la turneul urmator, cel de la Stuttgart. Va fi primul turneu pe zgura din acest an. Incepe sezonul favirit al Simonei, dar si cel mai periculos de pana acum pentru ea. Simona are de aparat 3070 de puncte la Stuttgart, Madrid, Roma si Roland Garros, turnee la care a avut rezultate remarcabile anul trecut.

Rezultatele obtinute anul trecut de Simona pe zgura

Stuttgart: Semifinale

Madrid: Victorie

Roma: Finala

Roland Garros: Finala

Simona nu a fost foarte afectata de eliminarea de la Miami, dar a anuntat ca are nevoie de odihna. Pe 21 aprilie va participa la meciul de Fed Cup cu Elvetia de la Cluj.



"Vor urma antrenamente si incerc sa muncesc mai mult. Am fost accidentata si nu prea am putut sa fac ce trebuie. Fizic, sunt sanatoasa, cat se poate. Va trebui sa ma odihnesc un pic si dupa aceea sa o iau de la capat", a declarat Simona Halep la Digi.

Halep are nevoie de toata concentrarea. Ea a castigat la Stuttgart 185 de puncte, la Madrid 1000 de puncte, la Roma 585 de puncte iar la Roland Garros 1300 de puncte. In total: 3070 de puncte de aparat.

In situatie asemanatoare cu Simona se mai afla doar Jelena Ostapenko. Letona are de aparat 2645 de puncte, in timp ce Svitolina, cea care a invins-o pe Simona in finala de la Roma are de aparat 1.620 de puncte pe zgura.

In rest, Wozniacki si Muguruza pot profita deoarece nu au avut un sezon prea bun pe zgura anul trecut. Daneza are de aparat 626 de puncte, in timp ce Muguruza are 601 puncte.