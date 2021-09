”Fără cadouri, bani și telefoane la cununie!” Simona Halep și Toni Iuruc au avut cerințe speciale pentru cei 300 de invitați, printre care și Klaus Iohannis

Simona Halep se va căsători cu Toni Iuruc în data de 15 septembrie, la ora 16:00. Cununia civilă va avea loc în clubul Fratelli din Mamaia, iar la eveniment au fost invitați personalități precum Ilie Năstase, Ion Țiriac și președintele României, Klaus Iohannis.

Telekomsport apreciază că sunt șanse mari ca președintele ales - pasionat de tenis - să participe la cununia civilă.



În invitația lansată celor 300 de persoane, Simona Halep și Toni Iuruc le-au transmis acestora că nu le este permis să vină la petrecere purtând asupra lor telefoane mobile ori alte dispozitive de înregistrat.

În plus, Simona Halep și Toni Iuruc le-au interzis invitaților să vină cu cadouri și cu daruri în bani.

Wedding bells are ringing! ????@Simona_Halep will marry her boyfriend, billionaire businessman Toni Luruc next week! ♥️

MORE ➨ https://t.co/PMoeHqwgzV pic.twitter.com/Ru9ut6GMrS