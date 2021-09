Mesajul transmis public de Simona Halep Emmei Răducanu, imediat după încheierea finalei de la US Open: Halep, depășită de Răducanu la New York 

Emma Răducanu a intrat în clubul campioanelor de turneu de mare șlem, iar Simona Halep - dublă campioană de Grand Slam - nu a pierdut timpul în a o felicita. ”Extraordinar, Emma Răducanu!” a fost mesajul scurt și cuprinzător, scris de sportiva din România pe Twitter.

Într-un Instastory publicat la doar câteva minute de la încheierea finalei, Simona Halep a publicat o captură a televizorului pe care a urmărit finala, care o arăta pe sportiva britanică savurând uralele publicului entuziasmat de victoria tinerei sportive de 18 ani.

Prin această victorie de la New York, Emma Răducanu reușește ceea ce Simona Halep nu a izbutit la New York, să ajungă într-o finală și să o câștige. Cea mai bună performanță a Simonei Halep la US Open rămâne semifinala jucată în 2015.

În această ediție, Simona Halep a ajuns până în optimile de finală, fază competițională în care a fost eliminată în două seturi de Elina Svitolina. Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din această vară, sportiva din Ucraina a fost învinsă, mai apoi, de Leylah Fernandez, finalista acestei ediții.