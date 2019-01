AUSTRALIAN OPEN | DUBLU SOC: Kerber, MACELARITA de o jucatoare care nu era pe lista capilor de serie! Sharapova, OUT dupa un thriller de peste doua ore cu favorita gazdelor

Optimile de pe tabloul feminin au inceput cu doua eliminari SURPRINZATOARE.

Angelique Kerber a pierdut rusinos in fata americancei Danielle Collins. Collins a invins-o pe favorita numarul 2 cu scorul de 6-0 6-2, la capatul unui meci care a durat numai 56 de minute.

Danielle Collins este clasata pe locul 35 mondial si este pentru prima data cand ajunge in sferturile unui turneu de Grand Slam. Americanca in varsta de 25 de ani nu avea nicio victorie la un turneu de Grand Slam pana la editia din acest an a Australian Open.

"Poate ca n-am castigat niciun meci la un Gran Slam inainte de asta, dar va spun ca o sa se tot intample", a declarat Collins dupa victoria cu Kerber.

Kerber nu mai are cum sa o depaseasca pe Halep in clasamentul WTA!

Giant Slayer ???? Having never won a match at a Grand Slam, Danielle Collins knocks out 2016 champion and 2nd seed Angelique Kerber 6-0 6-2 to reach the #AusOpen quarterfinals. pic.twitter.com/BScBVtz66j — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 ianuarie 2019

Barty a scos-o din lupta pe Sharapova

Maria Sharapova a fost eliminata de la Australian Open in optimile de finala de catre favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, scor 6-4, 1-6, 4-6, dupa doua ore si 25 de minute de joc. In continuare, Barty o va intalni in sferturi la Melbourne pe Kvitova, care a trecut si ea de Amanda Anisimova, scor 6-2, 6-1.

In turul precedent, Sharapova reusise sa o invinga pe campioana en titre de la Australian Open, Caroline Wozniacki, cu scorul de 6-4 4-6 6-3.