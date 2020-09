FA-BU-LOS! | Ce a facut Simona Halep alaturi de Darren Cahill pe teren la Roma imediat dupa retragerea adversarei sale din sferturi i-a lasat masca pe italieni 

Calificata in semifinalele turneului WTA Premier 5 de la Roma, Simona Halep a decis sa ramana pe suprafata de joc a terenului central din Foro Italico pentru a se antrena suplimentar pentru semifinala de maine.

Intrucat partida cu Yulia Putintseva din sferturi (6-2, 2-0) s-a incheiat dupa doar 47 de minute in urma unei accidentari acuzate de sportiva din Kazahstan, numarul 2 WTA a ramas pe teren pentru a pregati alaturi de Darren Cahill meciul cu invingatoarea partidei dintre Garbine Muguruza si Victoria Azarenka.

Not feeling done with tennis for today, Simona Halep has Darren and her team come on court for more practice.#ibi20 pic.twitter.com/PXjYzfDCKG