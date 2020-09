Simona Halep, sanse reale pentru castigarea primului titlu la Roma! | Cu cine va juca in sferturi si cum arata acum traseul virtual catre trofeu

Din articol Sfertul de finala dintre Simona Halep si Yulia Putintseva se va desfasura sambata, 19 septembrie

Simona Halep are palmares pozitiv impotriva adversarei pe care o va infrunta in sferturile de finala ale turneului WTA de la Roma.

Calificata in sferturile de finala ale turneului WTA Premier 5 de la Roma dupa doua succese in minimum de seturi obtinute in defavoarea italiencei Jasmine Paolini (99 WTA), respectiv ucrainencei Dayana Yastremska (29 WTA), Simona Halep isi va masura fortele cu sportiva kazaha, Yulia Putintseva (30 WTA) pentru un loc in penultimul act competitional.

In semifinale, Halep / Putintseva se va duela cu Muguruza / Konta vs. Azarenka / Kasatkina.

Sfertul de finala dintre Simona Halep si Yulia Putintseva se va desfasura sambata, 19 septembrie



La 25 de ani, Yulia Putintseva, jucatoare dreptace de origine kazaha, nascuta la Moscova are un titlu WTA in palmares - adjudecat la Nurnberg, anul trecut - si doua finale de intrecere WTA cedate, la Guanzhou in 2018 si St. Petersburg in 2017.

Simona Halep si Yulia Putintseva s-au mai intalnit o singura data in meci direct, in turul 3 al Openului Australian din acest an, partida incheindu-se cu 6-1, 6-4 in favoarea romancei dupa 79 de minute de joc.

Pentru a ajunge in sferturi, Yulia Putintseva le-a invins pe: Rebecca Peterson (49 WTA) in primul tur, scor 6-2, 6-4, Petra Martic (16 WTA) in 16-imi, scor 6-3, 6-7, 6-4 si pe compatrioata sa, Elena Rybakina (18 WTA) in optimi, cu revenire de scor, 4-6, 7-6, 6-2.

Organizatorii intrecerii WTA Roma 2020 urmeaza sa anunte in cursul serii ora exacta a inceperii meciului dintre Simona Halep si Yulia Putintseva.

This was a hard-fought win by Simona today. Down 0-3 to start the match, she had to play better and did to win the 1st set. Then kept it up in the 2nd set to make the QF. Simona Halep defeated Dayana Yastremska 7-5, 6-4. Possible Dubai Final rematch with Rybakina in QF.#ibi20 pic.twitter.com/kL9BGDfYTR — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) September 18, 2020



Traseul virtual al Simonei Halep spre finala turneului de la Roma



Sferturi: Yulia Putintseva (30 WTA)

Semifinale: Garbine Muguruza (17 WTA) / Victoria Azarenka (14 WTA)

Finala: Karolina Pliskova (4 WTA) / Elina Svitolina (6 WTA)