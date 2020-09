Simona Halep ramane singura jucatoare din top 3 WTA care va participa la Roland Garros 2020, dupa ce Naomi Osaka s-a retras: cote uluitoare pe tabloul feminin 

Din articol Cum arata cotele pe tabloul feminin al Roland Garros 2020

Simona Halep va fi singura jucatoare din top 3 WTA care va participa la Roland Garros 2020.

Numarul 3 mondial, japoneza Naomi Osaka a luat decizia de a nu participa la Roland Garros, editia 2020. Decizia campioanei de la US Open din acest an este cauzata de durerile pe care le-a resimtit nipona la nivelul genunchiului dupa cele doua saptamani de tenis jucat pe hard la New York.

Astfel, Simona Halep va ramane singura jucatoare din top 3 WTA care va participa la Openul Francez in aceasta toamna, competitie care va debuta in data de 27 septembrie.

Cum arata cotele pe tabloul feminin al Roland Garros 2020



Simona Halep este favorita detasata, cu o cota de numai 4.50 la adjudecarea trofeului, cota care desemneaza increderea bookmakerilor in experienta si valoarea Simonei Halep pe zgura pariziana, acolo unde si-a mai apropiat un titlu in 2018, cand a trecut in finala de Sloane Stephens in trei seturi.

Pe locurile 2 si 3 in viziunea bookmakerilor sunt Kiki Bertens (8 WTA), jucatoare olandeza experimentata, cu multe rezultate bune pe zgura, inclusiv un titlu la WTA Madrid in 2018, respectiv Serena Williams, care insa nu s-a mai impus la Paris din 2015.

"In primul rand, va multumesc pentru toata sustinerea pe care mi-ati oferit-o in ultimele trei saptamani, nu as fi reusit fara voi. Din nefericire, va anunt ca nu voi putea participa la Roland Garros in acest an. Genunchiul meu inca ma doare si nu voi avea timp suficient sa ma pregatesc pentru a juca pe zgura - cele doua turnee (n.r. Roma si Roland Garros) au venit prea repede pentru mine de aceasta data. Le doresc organizatorilor si jucatorilor toate cele bune. Mi-e dor de voi, dar o sa ma vedeti mai curand decat mai tarziu. Va iubesc!" a fost mesajul adresat de Naomi Osaka fanilor sai pe Twitter.

Naomi Osaka si-a adjudecat in 12 septembrie al treilea titlu de mare slem al carierei, dupa ce a invins-o in finala US Open 2020 pe Victoria Azarenka, scor 1-6, 6-3, 6-3.