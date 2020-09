WTA ROMA LIVE 14:00 | Simona Halep se dueleaza pentru prima oara cu Dayana Yastremska: "Nu o sa ma credeti, dar m-am nascut cu un handicap la picioare!"

Simona Halep va juca impotriva Dayanei Yastremska (29 WTA) pentru un loc in sferturi la WTA Roma 2020.

Dupa succesul cu Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-4 in turul 2, Simona Halep se indreapta catre sferturile de finala ale turneului WTA Premier 5 de la Roma, dar pana acolo va trebui sa treaca de ucraineanca Dayana Yastremska, care la 20 de ani ocupa locul al 29-lea in ierarhia mondiala.

Yastremska s-a calificat in optimi dupa o victorie in care si-a demonstrat rezilienta psihologica, scor 4-6, 7-6, 6-4 impotriva americancei Amanda Anisimova (27 WTA).

Simona Halep vs. Dayana Yastremska, vineri, ora 14:00



Va fi prima intalnire directa intre Halep si Yastremska, iar invingatoarea meciului o va intalni in faza ultimelor opt pe jucatoarea mai buna a partidei Elena Rybakina (18 WTA) vs. Yulia Putintseva (30 WTA).

La casele de pariuri, Simona are o cota de 1.32 pentru a o invinge pe Dayana, in vreme jucatoarea din Ucraina este cotata cu 3.45 pentru calificarea in sferturi.

Jucatoarea din Ucarina are o poveste interesanta in spatele carierei sale de jucatoare profesionista. La nastere, Dayana s-a nascut cu un handicap la picioare, remediat insa rapid de medici gratie unei perechi de incaltaminte care i-a corectat orientarea talpilor:

"Nu o sa ma credeti, dar astea au fost incaltamintele mele cand m-am nascut. M-am nascut cu picioarele orientate inauntru si am purtat acesti pantofi pentru a-mi indrepta picioarele," a declarat Dayana Yastremska pentru WTA.