Simona Halep lanseaza replica dupa gestul nesportiv comis de Novak Djokovic la US Open: "Am fost socata! Pana la urma, e doar un meci de tenis!" 

Simona Halep a dezaprobat gestul nesportiv facut de Novak Djokovic la US Open.

La aproximativ doua saptamani dupa descalificarea suferita de Novak Djokovic la New York City, Simona Halep si-a exprimat opinia despre evenimentul nefericit.

Numarul 2 WTA a dezaprobat gestul nesportiv comis de liderul mondial, aducandu-le aminte tuturor jucatorilor ca a a reactiona prea expansiv poate fi o problema pe terenul de tenis in timpul meciurilor oficiale.

Simona Halep: "Nu trebuie sa reactionam prea rau. Pana la urma, e doar un meci de tenis."



"Desigur ca am urmarit tot ce s-a intamplat. Am fost socata. Chiar trebuie sa fim foarte atenti pentru ca exista oameni in jurul nostru. Nu trebuie sa reactionam prea rau in meci. Pana la urma, e doar un meci de tenis. Dar da, n-a fost frumos pentru nimeni ce s-a intamplat in meciul de la US Open," a declarat Simona Halep, potrivit Adevarul, despre incidentul provocat de Novak Djokovic la New York.

Simona Halep nu a fost singura jucatoarea care s-a pronuntat pe marginea pataniei sarbului. Numarul 2 ATP, Rafael Nadal a comentat la randul lui seria de intamplari, apreciind ca 'Nole' a avut mare ghinion, dar subliniind totodata claritatea regulamentului aplicabil intr-o astfel de situatie.

"Consecintele au fost mereu la fel, nu e nimic nou. Novak a fost ghinionist. Dar, dintr-un punct de vedere, nu trebuie sa faci asta. E mult ghinion la mijloc, a fost o situatie foarte nefericita pentru el. E important sa te controlezi pe teren pentru ca, daca nu o faci, se poate ajunge la astfel de situatii," a punctat Rafael Nadal in prima conferinta de presa sustinuta la ATP Roma 2020, conform Eurosport.

Ce a facut Novak Djokovic la US Open?



Novak Djokovic a fost eliminat de la US Open din motive regulamentare, dupa ce a lovit cu mingea un arbitru de linie. Mingea expediata de liderul ATP a lovit-o pe arbitra in gat, cauzandu-i dificultati respiratorii, iar arbitrii au luat imediat atitudine, luand complicata hotarare de a-l elimina pe sarb din intrecere.

Patania a avut loc dupa ce Novak Djokovic ratase trei mingi de set la scorul de 5-4, iar Pablo Carreno Busta reusise mai apoi sa faca break-ul, ajungand in ipostaza de a servi pentru set, la 6-5.

Dupa lungi parlamentari in zona fileului, arbitrul de scaun i-a comunicat calm lui Novak Djokovic decizia luata, iar sarbul i-a strans mana oponentului sau, Pablo Carreno Busta. Ca o paranteza, sarbul a incalcat si protocolul de siguranta sanitara, facand acest gest.

"Jucatorii nu vor abuza fizic niciun oficial, adversar, spectatori ori alta persoana care se afla in interiorul sitului turneului," se arata in regulamentele tenisului alineatul pe care Novak Djokovic l-a incalcat. "Abuz fizic inseamna orice atingere nepermisa facuta asupra unui oficial, adversar, spectator, ori unei alte persoane."

ÚLTIMA HORA ????| Novak Djokovic, descalificado del #USOpen tras un pelotazo a una juez de línea en la cabeza Pablo Carreño, clasificado para cuartos de final#USOpen pic.twitter.com/ZQJs6EZ43u — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020