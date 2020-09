Declaratie-SOC | Simonei Halep ii convine si fara Darren Cahill: "Eu ma bucur ca am reusit sa gasesc si singura solutiile!" 

Simona Halep se asteapta la un meci dificil in faza sferturilor de finala, unde o va infrunta pe Yulia Putintseva din Kazahstan (30 WTA).

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA Premier 5 de la Roma, dupa o victorie, scor 7-5, 6-4 impotriva ucrainencei Dayana Yastremska.

Iata declaratiile facute de Simona la aproximativ doua ore dupa finalul meciului:

"A fost un meci dificil, dar ma asteptam la asta pentru ca loveste foarte puternic mingea si nu prea stii unde va lovi; e greu sa returnezi astfel de mingi, mi-am revenit abia cand am schimbat un pic jocul, am jucat mai departe de ea si am incercat sa inalt mingile," a declarat Simona Halep despre schimbarile tactice adoptate in timpul partidei cu Dayana Yastremska.

"Dupa ce s-a dereglat un pic am ajuns si eu sa fiu mai ofensiva, dar apoi a schimbat si ea un pic jocul si n-a mai gresit atat de mult. Serviciul ei e foarte dificil de returnat, are un kick extraordinar. E o jucatoare foarte buna si foarte tanara, si, chiar daca a fost primul meci, mi-a fost foarte greu cu ea," a adaugat numarul 2 WTA.

Simona Halep: "Am servit foarte bine azi. Incet-incet, incep sa imi reglez ritmul."



Incantata de asemenea de propriul randament pe serviciu, Simona a punctat urmatoarele: "Am servit foarte bine azi, incet-incet incep sa imi reglez ritmul. Nu este usor dupa o pauza atat de lunga sa joc cu adversare puternice, dar imi place aici la Roma si faptul ca vad un progres de la zi la zi," a mai spus Simona pentru Digi.

Chestionata despre absenta on-court-coaching-ului, Simona Halep a replicat: "Tot timpul este binevenit acest on court coaching, insa ma bucur tare mult ca am reusit sa gasesc si singura solutiile si ca am putut sa castig in 2 seturi," a declarat Simona Halep.

In final, Simona Halep si-a descris adversara din sferturi, Yulia Putintseva: "E mereu complicat contra ei, am mai vazut meciuri de-ale ei, lupta foarte mult; sunt pregatita fizic, o sa fie schimburi lungi, si ea tine mingea destul de mult in teren, e o luptatoare, dar si eu am sansa mea si o sa lupt ca si azi," a incheiat Simona, fericita ca organizatorii vor permite accesul a cate o mie de spectatori la fiecare meci din semifinalele, respectiv finalele tablourilor de simplu masculin si feminin: "Sper sa castig maine si sa am sansa sa joc in fata publicului. E o bucurie pentru toata lumea, ne e dor de fani, de energia pe care ei ne-o transmit si sper sa avem parte de fani care ne sustin neconditionat de fiecare data," a mai spus Simona Halep.