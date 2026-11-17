Boxerul irlandez Lee Reeves a încetat din viaţă la vârsta de 31 de ani, la trei luni după ce a suferit răni grave în timpul unui meci, a anunţat marţi promotorul Queensberry, citat de Reuters

Presa locală din Limerick, oraşul natal al lui Reeves, a relatat că pugilistul a fost supus unei intervenţii chirurgicale în urma înfrângerii prin KO suferită în faţa lui Gary Cully, într-un meci la categoria super-uşoară disputat în luna august, la Dublin. De atunci, el se afla în comă indusă medical.

Aceleaşi surse au adăugat că, în weekend, sportivul a contractat o infecţie care a dus la decesul său, survenit luni.

Reeves a câștigat 16 din 18 meciuri la profesioniști, 11 dintre victorii prin KO