Boxerul irlandez Lee Reeves a încetat din viaţă la vârsta de 31 de ani, la trei luni după ce a suferit răni grave în timpul unui meci, a anunţat marţi promotorul Queensberry, citat de Reuters
Presa locală din Limerick, oraşul natal al lui Reeves, a relatat că pugilistul a fost supus unei intervenţii chirurgicale în urma înfrângerii prin KO suferită în faţa lui Gary Cully, într-un meci la categoria super-uşoară disputat în luna august, la Dublin. De atunci, el se afla în comă indusă medical.
Aceleaşi surse au adăugat că, în weekend, sportivul a contractat o infecţie care a dus la decesul său, survenit luni.
Reeves a câștigat 16 din 18 meciuri la profesioniști, 11 dintre victorii prin KO
"Toţi cei de la Queensberry sunt devastaţi de decesul lui Lee Reeves", au transmis reprezentanţii Queensberry într-un comunicat. "Lee a fost un boxer extrem de talentat, dar şi un adevărat model şi o sursă de inspiraţie pentru comunitatea sa", a adăugat societatea de impresariat.
Gary Cully l-a descris pe Reeves drept "un om cu o personalitate puternică şi un adevărat gentleman". "Între noi a existat mereu doar afecţiune, campionule... Îmi vine greu să cred că scriu aceste rânduri. Odihneşte-te în pace, frate", a scris Cully pe reţelele de socializare, citat de Agerpres.
Lee Reeves a câştigat 16 dintre cele 18 meciuri disputate la profesionişti, dintre care 11 prin KO.