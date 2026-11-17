După ce Mihai Stoica a plecat, Becali a adus mai mulți oameni pe diverse posturi din club. Bogdan Costicea, care a mai lucrat la CFR Cluj și FC Voluntari, este unul dintre ei, iar apoi patronul FCSB i-a cooptat pe Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani).
Bogdan Apostu a confirmat: ”Voi colabora punctual cu Gigi Becali”
Printre numele propuse la FCSB a fost și impresarul Bogdan Apostu. Acesta a recunoscut că a purtat o discuție cu Gigi Becali, dar va colabora cu el doar din actuala postură.
Apostu a specificat clar că nu vrea să renunțe la meseria de impresar, deoarece ”are o responsabilitate uriașă” față de jucătorii pe care îi reprezintă.
”Este adevărat că am avut astăzi o întâlnire cu domnul Becali, am stabilit că vom colabora punctual, pe jucători, din postura în care sunt și acum, aceea de agent FIFA.
Nu se pune problema să renunț la meseria mea actuală, reprezint prea mulți jucători și am o responsabilitate uriașă față de ei. Chiar i-am propus domnului Becali un număr 10 care cred că poate să fie impresionant în România”, a spus Bogdan Apostu, la Digi Sport.
Reghecampf: "La ce a jucat Boutoutaou, nu prea îmi lasă senzația că resimte ceva. A fost unul dintre cei mai buni"
Într-o perioadă în care Aymen Boutoutaou a devenit ținta unor discuții nesfârșite la FCSB, Reghecampf are în continuare cuvinte de laudă la adresa francezului de origine algeriană, pe care l-a descris drept unul dintre cei mai buni fotbaliști ai meciului de la Târgoviște. Antrenorul a susținut că Boutoutaou nu a părut deloc afectat de criticile primite în ultima vreme.
"Aymen este jucătorul echipei noastre. Au fost anumite discuții pe care le-au făcut patronul și MM. Trebuie să le discutați cu ei. Eu mi-am spus din prima zi părerea. Am spus că Aymen e un jucător care ne poate ajuta. De ce vi se pare că Aymen e afectat? El e un jucător profesionist, în primul rând. Va avea parte de multe discuții în carierea lui.
Când va juca bine, va fi lăudat. Când va juca slab, va fi criticat. E normal, face parte din joc. El, fiind cel mai criticat jucător, la ceea ce a jucat azi nu prea îmi lasă senzația că resimte ceva. Chiar a avut atitudine și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren", a spus Reghecampf.