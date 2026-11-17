După ce Mihai Stoica a plecat, Becali a adus mai mulți oameni pe diverse posturi din club. Bogdan Costicea, care a mai lucrat la CFR Cluj și FC Voluntari, este unul dintre ei, iar apoi patronul FCSB i-a cooptat pe Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani).

Bogdan Apostu a confirmat: ”Voi colabora punctual cu Gigi Becali”

Printre numele propuse la FCSB a fost și impresarul Bogdan Apostu. Acesta a recunoscut că a purtat o discuție cu Gigi Becali, dar va colabora cu el doar din actuala postură.

Apostu a specificat clar că nu vrea să renunțe la meseria de impresar, deoarece ”are o responsabilitate uriașă” față de jucătorii pe care îi reprezintă.

”Este adevărat că am avut astăzi o întâlnire cu domnul Becali, am stabilit că vom colabora punctual, pe jucători, din postura în care sunt și acum, aceea de agent FIFA.

Nu se pune problema să renunț la meseria mea actuală, reprezint prea mulți jucători și am o responsabilitate uriașă față de ei. Chiar i-am propus domnului Becali un număr 10 care cred că poate să fie impresionant în România”, a spus Bogdan Apostu, la Digi Sport.