Becali nu a fost deloc mulțumit de transferurile echipei, iar rezultatele slabe l-au convins să înceapă o revoluție la echipă. I-a demis pe Florin Cernat și pe Alin Stoica, l-a retrogradat pe Lucian Filip la echipa a doua și i-a adus în cadrul clubului pe Bogdan Costicea, Mihai Pintilii, Costin Curelea, Raul Rusescu și Lukasz Szukala.

Mihai Stoica, despre numirile lui Szukala și Rusescu la FCSB: ”Una este cariera de jucător şi alta este ceea ce faci după ce te retragi!”

Mihai Stoica a decis să plece de la echipă, nemulțumit de schimbările făcute de patronul clubului și de faptul că puterile sale ar fi fost mult diminuate dacă ar fi continuat.

Întrebat despre noile ”achiziții” de la FCSB, Raul Rusescu și Lukasz Szukala, Mihai Stoica a transmis clar că, în opinia sa, cei doi foști fotbaliști ai roș-albaștrilor pot ajuta clubul patronat de Gigi Becali.

Mihai Stoica crede însă că nu există nicio garanție a succesului și a subliniat că o carieră bună ca fotbalist nu echivalează cu o pricepere pe parte administrativă.

”Am lucrat cu ei ca fotbalişti şi au fost foarte ok. Contează faptul că au o istorie în club? Asta nu ştiu. Eu am făcut o chestie extraordinară fără să fi fost în club sau să fi fost jucător de primă ligă.

Sunt doi băieţi ok, cu care am colaborat foarte bine. Dar una este cariera de jucător şi alta este ceea ce faci după ce te retragi. Cred că îi poate ajuta şi faptul că au urmat nişte cursuri în străinătate, este un avantaj. Sunt băieţi de caracter şi cred că sunt achiziţii bune.

Dacă ar fi fost nişte băieţi fără legătură cu clubul, nu m-aş fi pronunţat, dar pe ei îi cunosc bine. Chiar am discutat cu Szukala şi despre lucruri legate de un stil de viaţă sănătos. Vede lucrurile aşa cum trebuie şi are o educaţie fotbalistică solidă. A lucrat în Franţa, unde s-a desăvârşit ca fotbalist, iar acest lucru este foarte important.

Rusescu, la fel, a lucrat cu tehnicieni importanţi. Au obţinut rezultate importante cu Steaua! Sunt apreciaţi de suporteri şi nu fac parte din categoria celor care, după ce au plecat, au început să vorbească împotriva FCSB-ului sau Stelei. În cazul lor nu s-a pus niciodată problema asta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.