21 de tatuaje la 20 de ani: una dintre cele mai sexy sportive ale Romaniei, Andreea Prisacariu explica motivele din spatele tatuajelor 

Andreea Prisacariu a povestit cum a ajuns sa aiba 21 de tatuaje la varsta de 20 de ani.

La 20 de ani, Andreea Prisacariu este una dintre tinerele jucatoare de tenis din Romania care promit un viitor prosper in WTA, sportiva nascuta la Bucuresti avand in palmares doua titluri ITF. Sportiva s-a facut cunoscuta si prin numeroasele tatuaje pe care le are, despre care s-a destainuit intr-un interviu acordat Gazetei.

"Am 21 de tatuaje. Lupul de pe bratul stang e animalul meu salbatic favorit. E impartit in jumatate: o jumatate e partea mea buna, iar cealalta e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat in 2013. E un soare, consider ca ma protejeaza de rele. Pe antebrat am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic sarpe pe ceafa. Pe glezne mai am niste stele si o semiluna.

Mai am o flacara, o coroana. Toate inseamna cate ceva foarte puternic pentru mine. N-am cum sa le regret. Fac parte din mine, au facut parte din familia mea, ma reprezinta. Abia astept sa fiu o mireasa tatuata," a declarat jucatoarea in varsta de 20 de ani pentru GSP.

Andreea Prisacariu (586 WTA) este actualmente o jucatoare de nivel ITF, circuit in care a castigat doua turnee in 2019, la Tabarka, Tunisia. Au fost doua competitii organizate in decursul a 12 zile in aceeasi locatie, iar Prisacariu a pierdut doar doua seturi in cele zece meciuri castigate, intregistrand in acest interval si trei victorii in care a pierdut un singur game.