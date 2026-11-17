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În ediția de astăzi, la prima probă, concurenții vor descoperi mai multe cutii care, împreună, formează cuvântul BUCĂTĂRIE. Fiecare va trebui să aleagă, la întâmplare, o literă, fără să știe ce se ascunde în interiorul ei. Surprizele nu vor întârzia să apară, iar Gina Pistol va scoate din cutii pui de baltă, baby crabi, fazan, tapioca și cerneală de sepie – ingrediente pe care concurenții vor trebui să le integreze în preparate și care le vor pune imaginația și tehnicile culinare la încercare. „Problema e că ei nu știu ce-i așteaptă. Dar e ok! N-au nicio scăpare”, va spune Sorin Bontea, pregătit să vadă cum se descurcă aceștia în fața unei noi provocări.

Unele dintre ingrediente îi vor lua complet prin surprindere pe concurenți, iar reacțiile lor îi vor amuza chiar și pe chefi. „N-am văzut atâta nedumerire pe fața unui om, în viața mea. Zicea: ce fac eu aici? Ce caut eu aici?”, va spune Cătălin Scărlătescu. Vor reuși concurenții să transforme ingredientele-surpriză în preparate demne de MasterChef sau presiunea și necunoscutul își vor spune cuvântul? Aflăm în această seară!

După prima probă, un ingredient cu o reputație deloc de invidiat le va da bătăi de cap concurenților care vor ajunge la testul sub presiune: surströmming, celebra conservă suedeză cu pește fermentat, recunoscută pentru mirosul extrem de puternic. Cum vor face față concurenții acestei provocări și cine va reuși să transforme ingredientul controversat într-un preparat demn de MasterChef? Pentru unul dintre ei, aventura se va încheia în această seară, de la 20:30, la PRO TV. MasterChef România – Prinde gustul competiției!

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