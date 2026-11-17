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Ianis Stoica, OUT din lotul României

Dacă naționala condusă de Gică Hagi va obține victoria în fața Bosniei, iar Polonia va obține maximum un punct din confruntarea cu Suedia, România poate evita barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League.

În această dimineață, UEFA a actualizat lotul României pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina.

România nu s-a putut baza la această acțiune pe accidentații Nicolae Stanciu, Valentin Mihăilă și Ionuț Radu, iar la returul cu Bosnia va lipsi și Tudor Băluță care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Pentru meciul cu Bosnia, Gică Hagi a fost nevoit să mai renunțe la un jucător, în condițiile în care mai avea în lot 24 de jucători. În aceste condiții, selecționerul a decis să îl lase în afara lotului pe Ianis Stoica, atacantul de la Estrela Amadora, care și-a făcut debutul la echipa națională în meciul cu Polonia.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

Portari: Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata

Mijlocași: Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Rareș Ilie, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

Atacanți: Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Dennis Man