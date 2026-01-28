GALERIE FOTO Cum l-au surprins camerele TV pe Cristi Chivu chiar înainte de pauza meciului Dortmund - Inter

Cum l-au surprins camerele TV pe Cristi Chivu chiar înainte de pauza meciului Dortmund - Inter Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
cristi chivuborussia dortmund - inter milanoInter Milano
Din articol

O victorie cu Borussia Dortmund nu ar fi suficientă pentru Cristi Chivu, care are nevoie și de un joc favorabil al rezultatelor pentru o clasare în TOP 8. Înainte de această etapă, ”nerazzurrii” au 12 puncte și sunt la un punct distanță de ”plutonul” de opt echipe cu 13 puncte.

Cum l-au surprins camerele TV pe Chivu înainte de pauza meciului Dortmund - Inter

După o primă repriză modestă, lipsită de ocazii periculoase, camerele TV l-au surprins pe Cristi Chivu vizibil îngândurat la marginea terenului, după o ocazie a lui Luis Henrique.

Prima repriză se încheie cu un cadrul cu Lautaro Martinez, rezerva ”de lux” a lui Cristi Chivu din această partidă. Sunt șanse mari ca antrenorul român să-l arunce în joc pe golgheterul său în a doua parte a jocului.

  • Vlcsnap 2026 01 28 22h51m26s187
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înainte de această etapă, Inter Milano are avantajul golaverajului (+6), superior față de Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona sau Atalanta, adică echipele cu care se învecinează în grupă.

Borussia Dortmund - Inter Milano, echipele de start:

  • Borussia Dortmund: Kobel - Can, Schlotterbeck, Mane - Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham, Bensebaini - Beier, Fabio Silva - Guirassy
  • Rezerve: Ostrzinski, Meyer, Yan Couto, Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi
  • Inter Milano: Sommer - Bisseck, Acerbi, Akanji - Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Bonny
  • Rezerve: Di Gennaro, J.Martinez, De Vrij, L. Martinez, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Esposito, Bastoni
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ARTICOLE PE SUBIECT
Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League
Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League
ULTIMELE STIRI
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”
Kylian Mbappe s-a apropiat de recordul lui Cristiano Ronaldo, dar Real Madrid a ratat calificarea directă în optimi | Update
Kylian Mbappe s-a apropiat de recordul lui Cristiano Ronaldo, dar Real Madrid a ratat calificarea directă în optimi | Update
Champions League | Dramă! Real Madrid a ieșit din ”TOP 8” în minutul 90+4
Champions League | Dramă! Real Madrid a ieșit din ”TOP 8” în minutul 90+4
Gata, știm toate echipele calificate în optimi și în play-off în Champions League! Drame uriașe
Gata, știm toate echipele calificate în optimi și în play-off în Champions League! Drame uriașe
NEBUNIE în Benfica - Real Madrid, cu golul calificării marcat de portar în minutul 90+8! Rezultatele serii din UCL
NEBUNIE în Benfica - Real Madrid, cu golul calificării marcat de portar în minutul 90+8! Rezultatele serii din UCL
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele

"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele

Reacția lui Gigi Becali după ce s-a aflat că Siyabonga Ngezana este dorit în Turcia

Reacția lui Gigi Becali după ce s-a aflat că Siyabonga Ngezana este dorit în Turcia

MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă

MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă



Recomandarile redactiei
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”
Champions League | Dramă! Real Madrid a ieșit din ”TOP 8” în minutul 90+4
Champions League | Dramă! Real Madrid a ieșit din ”TOP 8” în minutul 90+4
Gata, știm toate echipele calificate în optimi și în play-off în Champions League! Drame uriașe
Gata, știm toate echipele calificate în optimi și în play-off în Champions League! Drame uriașe
NEBUNIE în Benfica - Real Madrid, cu golul calificării marcat de portar în minutul 90+8! Rezultatele serii din UCL
NEBUNIE în Benfica - Real Madrid, cu golul calificării marcat de portar în minutul 90+8! Rezultatele serii din UCL
Ce execuție! Vlad Dragomir a marcat golul serii în Champions League: „Ce frumusețe!”
Ce execuție! Vlad Dragomir a marcat golul serii în Champions League: „Ce frumusețe!”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!