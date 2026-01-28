O victorie cu Borussia Dortmund nu ar fi suficientă pentru Cristi Chivu, care are nevoie și de un joc favorabil al rezultatelor pentru o clasare în TOP 8. Înainte de această etapă, ”nerazzurrii” au 12 puncte și sunt la un punct distanță de ”plutonul” de opt echipe cu 13 puncte.



Cum l-au surprins camerele TV pe Chivu înainte de pauza meciului Dortmund - Inter



După o primă repriză modestă, lipsită de ocazii periculoase, camerele TV l-au surprins pe Cristi Chivu vizibil îngândurat la marginea terenului, după o ocazie a lui Luis Henrique.



Prima repriză se încheie cu un cadrul cu Lautaro Martinez, rezerva ”de lux” a lui Cristi Chivu din această partidă. Sunt șanse mari ca antrenorul român să-l arunce în joc pe golgheterul său în a doua parte a jocului.

