Horror! Kvaratskhelia s-a prăbușit la pământ și a fost scos de pe teren după mai multe minute de chin

PSG a primit o lovitură dură miercuri seară, în meciul cu Newcastle din ultima etapă a fazei ligii Champions League. 

Khvicha Kvaratskhelia s-a accidentat grav și a fost nevoit să părăsească terenul încă din prima repriză, după un moment care a înghețat tribunele de pe Parc des Princes.

În urma unui contact dur cu un jucător al lui Newcastle, Kvaratskhelia s-a prăbușit pe gazon și a rămas întins mai multe minute, vizibil în chinuri.

A fost schimbat în minutul 23

Luis Enrique a fost nevoit să îl schimbe în minutul 23. Kvaratskhelia a părăsit terenul șchiopătând, sprijinit de staff-ul medical și de Achraf Hakimi, iar în locul său a intrat Desire Doue.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea extremei lui PSG, care în acest sezon a bifat 26 de meciuri în toate competițiile, cu șapte goluri și cinci pase decisive.

La finalul primei reprize, Newcastle a reușit să egaleze, iar partida este în desfășurare. Meciul poate fi urmărit acum în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

