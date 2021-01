Zeci de jucatori au toate motivele din lume pentru a se declara nemultumiti cu aproximativ trei saptamani inaintea startului Australian Open 2021. Pentru ca au zburat impreuna cu doua persoane care au fost confirmate pozitive la COVID-19, toti sportivii din acel charter privat, inclusiv Sorana Cirstea, Angelique Kerber sau Victoria Azarenka vor fi obligati la o carantina totala, adica 14 zile in care vor fi blocati in camerele de hotel.

Spre deosebire de ceilalti viitori participanti ai Australian Open 2021, acestia nu vor avea oportunitatea de a se antrena cele 4-5 ore pe zi promise. Sorana Cirstea a rabufnit pe Twitter, acuzandu-l pe directorul turneului, Craig Tiley ca si-ar fi incalcat cuvantul; australianul declara in octombrie ca nu se va intampla ca jucatorii sa fie blocati in hotel timp de doua saptamani, pentru ca nu ii poti cere unui sportiv sa fie gata de joc intr-un turneu de mare slem dupa doua saptamani de carantina totala.



People complaining we are entitled. I have no issues to stay 14 days in the room watching netflix. Believe me this is a dream come true, holiday even. What we cant do is COMPETE after we have stayed 14 days on a couch. This is the issue,not the quarantine rule.