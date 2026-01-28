Update: Benfica - Real Madrid se termină 4-2! „Dubla” lui Mbappe nu a fost suficientă ca „Los Blancos” să se califice direct în optimile Ligii Campionilor, terminând grupa unică pe locul 9. De cealaltă parte, Benfica a prins dramatic locul 24 (ultimul de play-off), după ce a marcat prin portarul Turbin, la ultima fază, în minutul 90+8.

Update: Kylian Mbappe a reușit dubla, în minutul 58, după ce a fost găsit singur în careu de către Arda Guler. Benfica - Real Madrid este 3-2. Francezul a ajuns la al 13-lea gol în sezon, în Liga Campionilor, și se află la 4 reușite distanță de recordul lui Cristiano Ronaldo. Mbappe are acum 68 de goluri în UCL.

Kylian Mbappe (27 de ani) a deschis scorul în partida Benfica Lisabona - Real Madrid, contând pentru etapa a 8-a (ultima) din grupa unică a Ligii Campionilor.

Kylian Mbappe, tot mai aproape de recordul lui Cristiano Ronaldo

Starul francez a punctat, în minutul 30, printr-o lovitură de cap din centrarea livrată de Raul Asencio.

Mbappe a ajuns astfel la al 12-lea gol în 7 apariții din UCL, în sezonul curent. Atacantul madrilenilor este golgheterul solitar în cea mai puternică întrecere intercluburi din lume.

Kylian Mbappe este tot mai aproape de recordul lui Cristiano Ronaldo de cele mai multe goluri marcate într-un singur sezon al Ligii Campionilor.

Portughezul înscria, în stagiunea 2013-2014, 17 goluri în UCL, iar „Los Blancos” câștigau pentru a 10-a oară în istorie cel mai râvnit trofeu la nivel intercluburi.

Kylian Mbappe s-a apropiat și de Raul

În clasamentul golgheterilor din toate timpurile Ligii Campionilor, Mbappe a ajuns la 67 de goluri, fiind situat pe locul 6. Raul Gonzalez ocupă următoarea poziție cu 71 de goluri.

Cristiano Ronaldo (141), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (106) și Karim Benzema (90) ocupă primele 4 locuri.

În ciuda reușitei lui Kylian Mbappe, prima repriză a fost una slabă pentru madrileni. Benfica Lisabona conduce cu 2-1 la pauză. Partida este LIVE TEXT pe Sport.ro, la fel ca toate meciurile serii.

