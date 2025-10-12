După momente de incertitudine, sportiva a venit cu o actualizare privind starea sa de sănătate și a transmis un mesaj direct din cabinetul medicilor.



Într-un meci în care a câștigat doar două game-uri din 12, Răducanu a fost vizibil afectată de condițiile dificile de joc. Ulterior, ea a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care și-a liniștit suporterii, deși a recunoscut dezamăgirea retragerii.



"Ultima zi la doctori în Wuhan. Mă simt mai bine acum. Păcat că nu am putut continua acolo, dar vă mulțumesc pentru mesaje", a scris Răducanu.



Val de abandonuri din cauza condițiilor extreme

Vremea din Wuhan s-a dovedit a fi un adversar redutabil pentru majoritatea sportivilor. Emma Răducanu nu a fost singura victimă a condițiilor dure. Jelena Ostapenko s-a retras și ea din turneu din cauza unei insolații.



Problemele s-au extins și la circuitul masculin, la Shanghai Masters, unde Jannik Sinner a suferit de crampe, Casper Ruud s-a retras, iar Novak Djokovic a fost văzut vomitând pe teren, ulterior sârbul arătându-și frustrarea în cadrul unei conferințe de presă. Situația a șocat lumea tenisului, mulți jucători subliniind că este aproape imposibil să evoluezi în astfel de circumstanțe.

